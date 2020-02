En Orizaba, siguen señalando irregularidades en Vectores

Personal del área de Vectores denunció diversas irregularidades, ya que las cargas de trabajo no se dan de manera equitativa y se violentan sus derechos laborales.

A través de un oficio que hicieron llegar a la Secretaría de Salud, los inconformes expusieron que por parte de la coordinación hay favoritismo hacia algunos trabajadores, lo que no ha favorecido un sano ambiente de trabajo.

"Hay compañeros que durante su jornada laboral no generan información o realizan actividad alguna, incluso se les programan viáticos del recurso llamado VIVE, que está destinado para desempeñar actividades de campo fuera de la sede jurisdiccional, pero por el simple hecho de tener amistad y contubernio con el coordinador no se devengan, cuando en situaciones diferentes hay compañeros a los que se les programa recurso VIVE pero el coordinador, en su falta de conocimiento sobre programación de actividades y con el propósito de afectar al compañero, no lo comisiona, ocasionando que el recurso lo tenga que devolver", aseveraron.

Otras problemáticas que se tienen, abundaron, son por personal que falta a laborar y no recibe sanción alguna, mientras que otros han solicitado sus vacaciones y les dijeron que Recursos Humanos no se las autorizó.

Señalaron que hay "malas decisiones" que impiden el correcto desarrollo de algunos programas, pues por ejemplo al responsable del componente dengue se le quitó la unidad que ocupaba para traslado de insumo y se le dio a otro componente argumentando que era una decisión a nivel estatal.

Comentaron que en el mes de septiembre, el coordinador se programó 15 días de gastos de camino, a pesar de que su labor la realiza en oficina, mientras que a trabajadores les programó viáticos por tres días, cuando algunos estuvieron el mes completo en localidades de diversos municipios.

Por estas y otras irregularidades, el personal de Vectores señaló que se debe revisar cómo está funcionando esta área.