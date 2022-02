En Orizaba, piden registro para regular servicios de empresas turísticas

"Es necesario establecer por parte de las Direcciones Municipales de Turismo un padrón para que los visitantes conozcan a aquellos que cumplen con la normatividad y no expongan".

En el marco del Día Internacional del Guía de Turistas que se conmemora este 21 de febrero, reiteró que es necesario que todos los prestadores de servicios se alineen a las disposiciones que marca la normatividad y la legislación de turismo, por la seguridad de las personas.

"Se requiere establecer un padrón, un registro de cuántas empresas de turismo existen, de cuántos guías, para que a su vez las autoridades tengan un control de quienes operan de manera segura y de manera profesional y sobre todo establecer un programa de estandarización de capacitación y sobre todo de prevención y calidad al turista.



"Aproximadamente en la región existen 20 empresas que realmente están establecidas, posteriormente existen nuevas empresas nuevos guías que apenas están dándose a conocer y finalmente no se trata de restringirlos, si no se trata de unificar criterios para que no se afecte, simplemente hay que profesionalizarse", dijo.

Gómez Rosete resaltó que Orizaba es un destino ancla y es el número uno en el estado de Veracruz y todos los demás municipios cercanos deben complementarse como municipios de potencial como destinos ya establecidos.

Por último invitó al turista que se acerque a las direcciones de turismo a consultar información, que se acerquen a guías con experiencia que Investiga en la currícula el expediente de cada uno de los prestadores para que a su vez no se pongan en riesgo.