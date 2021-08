"Entregamos más de 3 mil 500 cartulinas, donde estamos solicitando no entren a los establecimientos si no tienen su mascarilla correspondiente, que el tapete está en orden, que quien elabora la comida debe de tener careta y que los meseros o los que dan el servicio tenga en su cubrebocas; tratar de tener del 25 al 30 por ciento en los bares y restaurantes".

Lo anterior a propósito del decreto emitido por el Gobierno del Estado para ciudades de mayor concentración, en el que incluye a Orizaba, descartando que se vayan a instalar cercos sanitarios, como ocurrió al principio de la pandemia.

"Yo creo que también deben de considerar varios factores, uno de ellos es la cantidad de vacunados. Ustedes hagan un análisis de cuántos son los muertos de las referencias que se tienen directamente del Registro Civil, los números son bastante conservadores. e indican que la vacunación está funcionando en Orizaba".

Sin embargo, no descartó que se pudieran cerrar aquellos establecimientos que no cumplan con la normativa, sin que esto signifique que la ciudad vuelva estar cerrada.

"No podemos cerrar la ciudad desde luego, si queremos que los comercios sigan con ese protocolo, y que la gente haga conciencia de que, sí es muy necesario venir al centro, lo haga pero, de no ser así, pidan a domicilio comida o lo que se pueda. Eso nos va ayudar, pero lo más importante es el número, porque puede haber mucha gente, pero si no tenemos gente contagiada aquí, eso es una referencia y eso quiere decir que la vacuna está funcionando".

Actualmente la ciudad de Orizaba cuenta con 187 bares y cantinas; restaurantes son más de 400 y ha crecido el número de cocinas económicas. Entre todas, "llegamos a 900 y tantos puntos de venta, incluyendo la venta de bebidas y botellas, tienditas supermercados, en fin, taquerías, loncherías, bares y restaurantes, que deben de tener comida para acompañar una cerveza".

De acuerdo a las cifras que se tienen en hospitales, muchos de los pacientes intubados son originarios de otras zonas los decesos son bajos.