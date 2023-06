'Ni siquiera hay para tandear'; En Orizaba, hasta 2 días sin agua en colonia centro

Desde hace aproximadamente dos meses, habitantes de la zona centro de Orizaba están padeciendo por la escasez de agua, ya que si bien el ayuntamiento está tandeando el líquido, hay días en que no cae nada, señaló una vecina de la calle Oriente 4.

"De plano hay días en que no entra ni gota de agua, y si el tanque se vacía estando yo sola quiere decir que no ha entrado agua por lo menos en dos días.

"Llamé al departamento de Agua Potable del ayuntamiento, pero me dijeron que no está tandeando el ayuntamiento porque ni siquiera tienen agua para tandear", dijo.

La señora reflexionó en que, si no están tandeando y no se están haciendo arreglos en tuberías, quiere decir que de verdad no hay agua, y con tanto hotel y comercio en el centro se acaba más rápidamente cuando la llegan a echar.

Mencionó que incluso le dijeron que así está la zona centro y todas las autoridades están buscando de dónde obtener el líquido para su población.

Situación nunca antes vista

Destacó que esta es una situación que no se había visto antes en la zona centro, o al menos en Orizaba, porque ya se sabía que en el estiaje desde hace muchos años se hace tandeo y al menos así se tenía lo mínimo para atender lo más indispensables, como las descargas del sanitario y lavar la ropa, "pero si ahora no hay, qué van a hacer o qué vamos a hacer".

Remarcó que, en su caso, en las últimas dos semanas se ha quedado sin agua tres veces y su tanque queda totalmente vacío, lo que representa que al menos por dos días no le cae ni una gota.

Indicó que en su calle hay cinco antros y a dos cuadras hay varios hoteles, a los cuales ha visto que les surten el líquido con pipas.