En Orizaba, exhiben acoso de sujeto en Instituto Regional de Bellas Artes

A través de redes sociales, una ciudadana denunció públicamente a un sujeto que ingresó a las instalaciones del Instituto Regional de Bellas Artes de Orizaba (IRBAO) simplemente para manosearla y en seguida huyó.

El hecho quedó evidenciado a través de un video que acompañó la queja ciudadana.

En su denuncia pública, la mujer explica que iba llegando a la escuela y al ingresar al pasillo, mientras esperaba que le abrieran la puerta, sintió que alguien le agarraba el trasero.

"Me manoseó, fue tan rápido que intenté alcanzarlo, pero en el momento me dio mucho miedo, pues no sabía por qué motivo me había hecho esto, o si era algún gancho para yo salir, aún así, salí rápido y molesta pidiendo ayuda, pero ya nadie encontró al tipo", relató.

La afectada señaló que no iba vestida de forma que se pudiera considerar provocativa, sino más bien de manera ordinaria, pero debido a que lo que le ocurrió le puede pasar a alguien más, decidió hacer público su casa para que las mujeres y jóvenes tengan cuidado para evitar que pase algo similar o peor.

Lamentó que haya personas enfermas que "hagan de las suyas" y mencionó que esto ocurrió en días pasados en el citado recinto, a cuadra y media del palacio municipal, es decir, en pleno centro de la ciudad.

La afectada exhortó a que si ven que este tipo se encuentra acosando a otra mujer, la ayuden.

Cabe mencionar que de acuerdo con el video, el hombre se ve de mediana edad, con calvicie incipiente y vestía pantalón de mezclilla, camisa blanca con cuadros, zapatos negros y llevaba lentes oscuros en la cabeza y una mochila.