En Orizaba, autoridades conmemoran a Benito Juárez

Autoridades militares, municipales y de las logias masónicas, conmemoraron el 215 aniversario del Natalicio de Benito Juárez García en el monumento en su honor ubicado sobre la calle Poniente 7 de la colonia Centro de Orizaba.

La reseña bibliográfica estuvo a cargo de la síndico único municipal, Araceli Reyes Abarca, quien aportó datos importantes sobre los pasajes relevantes de la vida del Benemérito de las Américas.

"Un año más en el que celebramos el natalicio de este personaje que dejó huella en tu pensamiento, un legado que representa el espíritu y la esencia de Benito Juárez García, esta herencia la encontramos hoy en nuestras instituciones políticas y culturales, recordarlo es un deber y obligación cívica por qué debemos conocer al estadista mexicano que vino restaurar la república y hasta las bases de la identidad nacional que hoy conocemos", dijo.

Afirmó que este oaxaqueño ilustre es un ejemplo claro de cómo la cultura, la educación, la pasión por ideales como la justicia y fraternidad civiliza al hombre.

"Educado en escuelas liberales del siglo 19 tuvo siempre muy presente lo que significaba ser un servidor público y un funcionario capaz de estar a la altura de las demandas de los ciudadanos y esto le valió ser diputado local, presidente del tribunal de justicia, gobernador interino constitucional de su estado natal, ministro de gobernación y presidente de la suprema corte de justicia".

Recalcó que Benito Pablo Juárez García marcó un antes y un después en la vida pública de nuestro país.

"Por el momento histórico y político del cual se desenvolvió en un México inmerso, en un proceso de formación en un debate permanente entre la República Federal o el Gobierno Centralista. Fue protagonista del México Republicano decretando las leyes que dieron un nuevo rostro a nuestra sociedad con la separación de la iglesia del estado y un gobierno laico creando así las leyes de reforma".

Recordó que en 1855 con la ley Juárez se suprimieron los privilegios del ejército y del clero, quedando establecida así la igualdad de todos los mexicanos.

"Hoy las nuevas generaciones de mexicanos y servidores públicos tenemos que rescatar la memoria histórica para que los valores y símbolos nacionales vuelvan adquirir presencia y relevancia en medio de la adversidad, de la pandemia, de las divisiones y construir un gran municipio, estado y país, es trabajo de todos nosotros el Benemérito de las Américas paso de la pobreza extrema a pasar a ser presidente de México, dejó trazar la ruta del Progreso político acabó con un imperio y nos pone a pensar siempre mexicano se puede cumplir porque con su ejemplo nos damos cuenta que no hay impedimento para gobernar al país, pero sin duda algún Benito Juárez nuestro mención que el respeto al derecho ajeno es la paz, por eso exhorto a toda la sociedad para que tomemos acciones y no perdamos la paz, no renunciemos a nuestros ideales mientras respetemos el derecho".

Al término del acto cívico, las autoridades municipales, militares y de las logias masónicas hicieron una guardia de honor y colocaron una ofrenda floral al Benemerito de las Américas en su Monumento.