En Orizaba, autoridades buscarían frenar marcha LGBT

Ante la serie de trabas que ha puesto el Ayuntamiento de Orizaba para la realización de la novena Marcha del Orgullo LGBT, los organizadores anunciaron que esta actividad se llevará a cabo este sábado como está previsto.

Carolina Vázquez Dector, presidenta del Colectivo Igualdad Orizaba, explicó en las anteriores ocasiones simplemente se le notificó a la autoridad de que llevarían a cabo esta actividad y nunca había habido problema, siempre se les otorgaban todas las facilidades.

Mencionó que si bien es un derecho ciudadano la libre manifestación, siempre se tuvo esa cortesía con las autoridades y estas respondían con una autorización y diciéndoles qué se podía y qué no se podía hacer, incluso con el exalcalde Igor Rojí les decían que ya sabían y "no había mayor problema".

"En esta ocasión el trámite se notó bastante tedioso, porque nos estaban mandando con el Comude, que yo creo que nada que ver con la marcha que realizamos, pero nos comentan que es un protocolo que se debe seguir cada que haya un evento masivo.

"Fuimos al Comude, fuimos a la Policía Vial y nos dieron un documento que tenía que ir sellado por Comude, por Protección Civil, Comercio y regresar a Comude", expuso.

'Sin sellos completos'

Sin embargo, indicó, cuando acudieron a Protección Civil les indicaron que tenían que llevar una ambulancia, lo cual nunca antes les habían indicado y saben que PC cuenta con ambulancia y le parece "mala onda" que ellos exijan que tengan una cuando ellos mismos la podrían facilitar.

Comentó que investigaron y están "carísimas·, cobran por hora y se les dijo que no lo iban a poder hacer porque les pedían mucho dinero, y al avisar eso por teléfono la secretaria de Comude al parecer se molestó, "se portó déspota" y le colgó al integrante del Colectivo.

Mencionó que se enteraron que en el grupo de Whatsapp del Comude del ayuntamiento empezaron a avisar que la marcha "no tenía permiso para salir porque no tenían los sellos completos".

No obstante, indicó que ellos harán su marcha y ahora lo harán con más ganas, porque finalmente este Colectivo hace la "chamba" que tendría que hacer el ayuntamiento, al poner en marcha actividades para erradicar la discriminación no sólo contra la comunidad LGBT, sino también con la comunidad indígena, pero no lo hacen.

Destacó que el ayuntamiento nunca ha hecho alguna conferencia o foro para este sector y nunca se les ha tomado en cuenta, mientras que a la población indígena también la tienen marginada y se les quita de las calles y se decomisa su mercancía.

"Este sábado vamos a salir y a exigir no sólo porque paren los crímenes de odio, sino porque la ciudad se ponga a trabajar en pro de la comunidad y si no lo hace mínimo que no nos detenga".