"Es una empatía obligatoria; aquí no hay de que yo quiero y yo no quiero. El que quiera acompañarme tendrá que tomar esa decisión. A lo mejor alguna persona no está de acuerdo con la situación de las vacunas, pero la Organización Mundial de la Salud está diciendo que son completamente efectivas", expuso.

El presidente municipal electo comentó que recientemente leyó un documento en donde se marcaba que las inmunizaciones son un factor importante para prevenir y no contagiar, por lo que tomó la decisión de hacer obligatorio el que quienes formen parte de la plantilla del personal, estén inoculados contra el COVID-19.

Agregó que es una decisión personal, pero si no están vacunados no puede tener contacto con los demás empleados del ayuntamiento y con los ciudadanos.

Diez Francos expuso que esta decisión la hace del conocimiento de todos "para que lo tomen en cuenta".

Recordó que a partir del día 13 comenzará a entrevistar a algunos prospectos para encabezar las diferentes áreas y para el 23 ya tendrá definido quién estará con él en la administración.

Sobre los cambios que habrá en su tercer periodo como alcalde, comentó que desaparecerán las direcciones y sólo habrá coordinaciones y jefaturas.

Recordó que si bien cada director tenía varias áreas a su cargo, esto se convirtió en un cuello de botella para las peticiones ciudadanas al alcalde, por lo que se espera que con ello haya más fluidez.