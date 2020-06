En Orizaba, abogados piden reactivar labores al Poder Judicial

Abogados litigantes independientes se manifestaron en contra de la manera en que el Poder Judicial del estado y el Consejo de la Judicatura están llevando el tema de la pandemia, ya que hay mucha gente a la que se le están vulnerando sus derechos cuando la atención se podría dar igual que en un banco o cualquier otro negocio de los que permanecen abiertos.

Los licenciados Eduardo Palma Martínez, Luis Carlos Courcelle Gutiérrez y Ana María Ramírez Martínez indicaron que han enviado cartas y peticiones al Poder Judicial por esta situación sin que a la fecha hayan sido contestadas.

"No representamos ni venimos en nombre de ningún colegio o barra; a título personal manifestamos nuestra inconformidad por la manera en que el Poder Judicial del estado y el Consejo de la Judicatura están manejando la situación actual por la pandemia", destacaron.

Los abogados recordaron que desde el 17 de marzo los juzgados en materia civil cerraron sus instalaciones, situación que acataron porque se mencionó que en mayo se reanudarían las actividades; luego se dijo en junio y ahora dicen que tampoco en este mes se reactivarán, lo que es preocupante para ellos porque independientemente de que no tienen empleo se están vulnerando los derechos de los ciudadanos.

Indicaron que no es posible que la magistrada Sofía Martínez Huerta, titular del Poder Judicial, junto con el pleno y sus asesores no considere lo que atañe no solo a los empleados, sino al gremio jurídico y los mismos ciudadanos, pues al personal se le ha protegido, pero se olvida de las otras dos partes.

Agregaron que, preocupados por la situación que se vive, se envió un oficio a la magistrada el pasado 14 de mayo, en donde se plantea reactivar la actividad con el mínimo de personal turnando su asistencia; mantener la sana distancia, acceso individual a litigantes con cédula profesional, acceso asignado de conformidad con el abecedario para evitar la saturación de gente, además de que cada ingreso sea por espacios de 30 a 45 minutos para revisar sus expedientes, además de que se cumpla con uso de cubrebocas, mascarillas, guantes y todo lo necesario para garantizar la higiene.

"Actualmente los bancos se encuentran trabajando de esa manera, pero el Poder Judicial manifiesta que los espacios son reducidos; es necesario reactivar la actividad legal en beneficio de los ciudadanos", destacaron.

Los litigantes indicaron que hay ciudadanos que no pueden ver a sus hijos, que no pueden salir de la prisión por no conseguir copias certificadas en materia civil, que no pueden cobrar sus rentas, que no puede cobrar adeudos y un sinfín de casos y situaciones que están sin solucionar y en donde la población que tiene esos problemas está desesperada mientras simplemente les dicen que esperen.

Subrayaron que el Poder Judicial en el estado ha sido omiso pues no ha dado los lineamientos para hacer algunas actividades vía digital, cuando muchos juzgados en varias partes del país lo están haciendo.

Expresaron que así como dan a conocer su postura de manera pública, esperan una respuesta de manera pública en torno a este tema.