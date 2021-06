En Nogales, siguen protestas por proyecto Tres Villas; exigen información

"Necesitamos el proyecto para tener claridad de a dónde se irá el agua. Existe el temor de que se conecte al acueducto que lleva agua a Orizaba-Fortín-Córdoba, queremos tener la garantía de que eso no va a ocurrir y si esto va a afectar también el suministro en las colonias históricamente marginadas del norte de la ciudad", señalaron.

Otra preocupación, externaron, es que cuando hablaron con personal de la CAEV el pasado jueves no les dijeron que se hayan hecho estudios sobre la capacidad del acuífero, por lo que no saben si el ampliar la capacidad de la tubería afecte a los pobladores de esas colonias, a las que en otras ocasiones les han ido restando el líquido poco a poco.

Comentaron que, por ejemplo, los habitantes de El Mirador afirman que hace años tenían más agua y a raíz de que hicieron el acueducto comenzaron a tener el suministro solo dos horas al día.

Señalaron que el alcalde Guillermo Mejía Peralta dijo que si no se iniciaba esa obra el recurso que se había asignado se iba a perder, pero –afirmaron- no es su culpa, pues han venido solicitando información y no se las dan.

Finalmente, los inconformes llegaron al palacio municipal alrededor de las 13:00 horas, pero fueron atendidos hasta hora y media después luego de que cerraran la calle.

Aunque el alcalde se negaba a recibir a más de tres personas, finalmente entraron 15 a la reunión en representación de las colonias afectadas.

Ahí el presidente municipal y el regidor negaron que hubieran ocurrido agresiones a la población; luego dijeron que había información de que querían incendiar el palacio cuando nunca se mencionó eso en las asambleas, pero se vio, dijeron, como un intento de los ediles de justificar las presuntas agresiones.

Después de dialogar los ediles se comprometieron a que no habría más agresiones pero se seguirá vigilando la obra.

