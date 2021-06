en_nogales,_militantes_de_rsp_y_pes_toman_el_ople;_queman_boletas

Debido a que consideran que la elección en Nogales no fue legal ni transparente, simpatizantes los partidos Redes Sociales Progresistas (RSP) y Encuentro Solidario (PES) se manifestaron ante el OPLE municipal la noche del domingo, pero terminaron ingresando por la fuerza y quemando boletas.

"Nos percatamos de varias cosas que no van de acuerdo a la elección legal o transparente como es la compra de votos, incluso hay una persona que por ahí la agarraron con dinero en la bolsa y obviamente desde ahí empezó el problema. Hay folios que no concuerdan con las boletas, actas que no quisieron ser entregadas, casillas que no quisieron ser abiertas", expuso Ricardo Mora Caballero, candidato a la alcaldía por RSP.