En Nogales, candidato denuncia campaña homofóbica en su contra

Sánchez Badillo aseguró que siempre se ha mostrado orgulloso de quien es y lamentó que a través del perfil "Nogales Real" esté siendo víctima de ataques, ya que su postulación como candidato no fue por su orientación sexual, sino por la capacidad para administrar un municipio como Nogales.

"Ya hizo varios comentarios y hace alarde en cuanto a la circunstancia de mi orientación sexual; no me estoy postulando por eso, me estoy postulando por la capacidad intelectual que tengo, por la preparación académica, pero sobre todo por la preparación social que me ha dado la oportunidad de poder ver cómo podemos ayudar a la población".

Subrayó que existe mucha gente que todavía es detractora de la nueva generación que se está viviendo de la política, "o a la mejor están frustrados" de que a ellos no los tomen en cuenta a pesar de que hagan "circo, maroma y teatro".

"Lo más grave es que subieron fotos de mí en el antro con mis amigos, ¿por qué no subieron fotos del kilómetro del peso que hicimos para los bomberos?, ¿de la semana de salud sexual y reproductiva en la alameda?, ¿fotos cuando hice la obra de teatro dentro del Metropolitano con un lleno total?, ¿por qué no subieron fotos cuando hice la actividad en el Gutiérrez Zamora? ¿cuando me puse en las mesas para hacer el cambio integral al Código Civil en el estado de Veracruz?, buscan el amarillismo dentro de todas las situaciones".

Puntualizó que desafortunadamente se meten en cuestiones personales; "no te podría decir que privadas porque desde que la subimos en nuestras cuentas dejan de serlo, pero muy independiente a ello siempre me he mostrado honesto y transparente".

El candidato de Fuerza por México recordó que lleva cinco años de activismo como presidente de la asociación no gubernamental "Todos Somos Positivos", donde se ha tenido una buena respuesta.

A pesar de ello, señaló ser una persona fuerte y recibir el respaldo de su familia, amigos y conocidos.

Comunidad LGBTTTIQ respalda a Hugo Badillo

Tras los ataques cibernéticos hacia Hugo Badillo, la presidenta del Colectivo Igualdad Orizaba, Carolina Vásquez Déctor, dijo que la Coalición Estatal de la comunidad LGBTTTIQ ya tiene conocimiento, por lo que de ser necesario habrán de tomar las acciones pertinentes para denunciar estos ataques, además de que lo respaldarán en todo momento.

"Nosotros apoyamos totalmente a nuestro compañero Hugo (Badillo), lo respaldamos en su totalidad, él fue miembro importante del colectivo y por parte de la comunidad no podemos darle la espalda, lo vamos a apoyar, lo estamos impulsando porque él tiene muchas ideas frescas".

