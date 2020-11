En Morena-Veracruz piden a 'adelantados' respetar estatutos

Integrantes del Comité Municipal del Partido Morena afirmaron que a la fecha no hay candidatos designados para el proceso electoral 2021 y se deslindaron rotundamente de la publicidad de la 4T que se comienza a promocionar en la zona.

En rueda de prensa, la militante Verónica Martínez Monfil acompañada de los representantes de los municipios de Mariano Escobedo, Santa Ana, Córdoba, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Río Blanco y Orizaba afirmó que tras el triunfo de Mario Delgado están en la espera de sentar las bases para la renovación en cada distrito electoral, de tal suerte que en estos momentos no hay comités municipales, no hay ni candidatos dado el ambiente enrarecido por aquellos que se sienten candidatos

"Queremos informar a la militancia que al día de hoy no hay candidatos designados para conducir el proceso electoral".

Lo anterior luego de que a través de redes sociales ha trascendido algunos nombres de personas que aspiran a un cargo de elección popular en la que se incluyen algunos empresarios que han militado con otros partidos políticos, razón por la cual quien aspire deberá cumplir con lo establecido en los estatutos de morena específicamente en el artículo 6 bis.

"El artículo dice la trayectoria políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales serán vinculantes y valorados para quien aspire a ser candidato a un cargo interno o de elección popular de esta manera Morena se brinda antes advenedizos que buscan desestabilizar el movimiento; este movimiento obradorista con sus aspiraciones engañosas el pueblo de Veracruz puede estar tranquilo trabajamos con los mejores los más honestos y los más comprometidos del pueblo, Morena es del pueblo".

Y reiteró que Morena no es de nadie de ningún individuo, de ningún empresario de ningún gobernante, Morena es del pueblo y como movimiento del pueblo.

A su vez, expresó que siempre se ha predicado con el ejemplo trabajando con austeridad a través de una militancia que camina con y por vocación con sus propios recursos lo que se deslindó Morena de las campañas masivas en camiones y taxis sobre la 4T.

"Nos deslindamos públicamente de las campañas masivas en camiones y taxis nosotros no trabajamos así y el pueblo lo sabe el pueblo no es tonto, no ganamos la presidencia gracias a publicidad ostentosa ni brigadas pagadas ganamos porque el pueblo nos respaldo porque confía en nuestro proyecto así que seguiremos El ejemplo del presidente sobre la austeridad republicana para fortalecer la cuarta T de miras al 2021".

Finalmente el militante morenista, Miguel Ángel Rodríguez cuestionado acerca de las posibles alianzas que se pudieran dar con el Partido Verde Ecologista, desestimaron que se pudieran dar y aunque fuera así estarían haciendo un pronunciamiento en contra toda vez que se trata de un partido político que ha aprobado reformas estructurales en perjuicio de los ciudadanos.