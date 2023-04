En Misantla, exigen a CFE retirar poste; no pueden terminar camino

Habitantes de la localidad de Salvador Diaz Mirón, perteneciente a Misantla, exigen a la Comisión Federal de Electricidad (CRE) remover un poste que impide la conclusión del camino artesanal que se está ejecutando.

En las pancartas, se leían leyendas como: "Ya no más burocracia, el pueblo se cansa, no nos vamos sin una respuesta", "Comisión no más corrupción y a la sierra dele atención, muevan su poste", entre otras más.

Francisco Badillo, uno de los manifestantes, dio a conocer que a la fecha ningún funcionario de la CFE ha tomado en cuenta este problema; a esto se le suma que la dependencia está pidiendo más de 25 mil pesos para que se haga el trabajo, lo que para ellos es complicado.

"Traemos un tema que nos aqueja, es un poste de luz, le compete a la Comisión Federal moverlo para que nuestro camino de carretera artesanal no tenga atrasos, en la cual la empresa no se hace responsable tocar y vaya a provocar un accidente con este poste.

"El día 7 de marzo se metió esta petición y hasta la fecha no tenemos ninguna solución, la cantidad que nos está cobrando como pueblo la Comisión son 25 mil 965.30 pesos por hacer estas maniobras, la cual le corresponde a Comisión Federal, no nos corresponde como pueblo".

"Los ingenieros están con el dedo en el renglón de ese poste, por eso no se ha podido darle avance a ese trabajo, faltan más menos de un carril, 150 metros para concluir nuestra carretera artesanal", señaló.

Asimismo, reiteró que confían en que con la confianza del Presidente y la mano de obra local, dicha ruta no tendrá ningún detalle, en cuanto se dé respuesta a su petición.