En Misantla, advierten sobre el consumo de mariscos en época de Cuaresma

En la temporada de Cuaresma, Abel de los Santos y Mujica, médico general, emitió una advertencia importante sobre la importancia de tener precaución al consumir pescado y mariscos, a medida que las familias se preparan para las celebraciones cuaresmales, es esencial estar atentos a la frescura de estos productos para evitar riesgos para la salud.

El galeno destacó que el pescado y los mariscos son opciones populares durante la Cuaresma debido a sus beneficios nutricionales, pero su calidad y frescura son cruciales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

Con la llegada de esta época del año, es común que la demanda de pescado y mariscos aumente significativamente, lo que puede llevar a prácticas de manejo y almacenamiento inadecuadas, para evitar posibles problemas de salud, el médico brindó consejos prácticos para verificar la frescura de estos productos.

De entre los consejos para verificar la frescura nos compartió: El pescado y los mariscos frescos deben tener un olor a mar fresco y no un olor fuerte o desagradable, los ojos del pescado deben ser transparentes y brillantes, no opacos ni nublados, la piel del pescado debe ser firme y resistente al tacto, no debe dejar una marca al presionar suavemente, si el pescado está entero, las agallas deben ser de un color rojo brillante, indicando frescura.

Santos y Mujica enfatizó que la manipulación adecuada y la refrigeración son fundamentales para mantener la frescura de estos productos, se recomienda comprar pescado y mariscos en establecimientos confiables y verificar las condiciones de almacenamiento en casa.

En cuanto a las enfermedades relacionadas con el consumo de mariscos, el galeno explicó que la intoxicación por mariscos y la vibriosis son preocupaciones comunes, la intoxicación puede ocurrir debido a la ingestión de mariscos contaminados con toxinas, provocando síntomas gastrointestinales severos, la vibriosis, causada por bacterias del género Vibrio, puede resultar de consumir mariscos crudos o mal cocidos y puede llevar a infecciones gastrointestinales.

El médico subrayó la importancia de cocinar los mariscos de manera adecuada para eliminar posibles patógenos y reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.

En conclusión, se aconseja a la población seguir estas recomendaciones para disfrutar de pescado y mariscos de manera segura durante la temporada de Cuaresma, priorizando siempre la frescura y la higiene en su preparación, además, en caso de presentar síntomas como dolor abdominal, náuseas o diarrea después de consumir mariscos, se insta a buscar atención médica de inmediato.