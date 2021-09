El edil informó que durante la noche de este lunes habrán de entregarse los exámenes de covid que le practicaron a los 5 elementos de la Policía Municipal que se mantienen bajo sospecha del virus, aunque por lo pronto se mantienen bajo resguardo y en buen estado de salud.

Luego de que el ayuntamiento de Orizaba se comprometiera en solventar las pruebas covid para alumnos con sospecha de de las diferentes instituciones educativas asentadas en la demarcación, el presidente municipal aseguró que a la fecha no hay ninguna solicitud de parte de los alumnos, aunque sí hubo 3 de docentes.

"Creo que no hable claro, es para los niños, los maestros tienen una cobertura a través del ISSSTE en donde los deben de atender. Ya me hablaron 3 maestros que querían sus pruebas covid, pues no, las pruebas son para los niños y afortunadamente no hemos tenido ni un solo caso en toda la semana, no ha habido un solo caso".

En otros temas, durante la inauguración oficial de cursos y entrega del libro de la Historia de Orizaba, Rojí López mencionó que el ayuntamiento regalará un total de 25 tabletas en el mes de noviembre para premiar el esfuerzo de los niños.

"Vamos a hacer un evento para premiar el esfuerzo de los niños que están asistiendo a clases y que de alguna manera van a darle seguimiento al proyecto del libro Orizaba Descubre su Historia y Diego Rivera para colorear, a fin de cuentas seguir impulsando la educación de los niños de Orizaba".

Por último dijo que este día se entregaron un total de 5 mil libros de Orizaba para alumnos de segundo y tercero de primaria; "Son para 117 salones de segundo y 115 salones de tercero".