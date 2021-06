En la impunidad, crímenes de odio en Veracruz y México

La activista y defensora de los derechos humanos, Jazz Bustamante , lamentó que no haya detenidos por estos crímenes de odio.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) no han esclarecido los siete asesinatos de personas con preferencias sexuales distintas ocurridas durante los primeros seis meses del 2021.

Actualmente, Veracruz se mantiene en el primer lugar con más casos de homicidios de miembros de la comunidad LGBTTTI.

Desde el 2012 a la fecha, en Veracruz han asesinado a más de 250 personas con preferencias sexuales diferentes, cifras que han colocado a la entidad por cuarta ocasión en el primer lugar de crímenes de odio a nivel nacional. Después del territorio veracruzano se encuentra Guerrero.

Pese a estos datos, este lunes 28 de junio se conmemoró el Día Internacional del Orgullo LGBT.

Desde mayo del 2020 a junio del 2021 se han registrado que por lo menos 75 integrantes de la comunidad LGBTTTI han sido asesinados en toda la República Mexicana.

"La Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías de los estados lamentablemente no registran estos casos como es debido (...) Si preguntamos a las fiscalías cuántos casos tienen registrados de crímenes de odios ellos nos responderán que no hay ni un solo caso registrado. Esto es muy grave porque estamos hablando de un vacío legal porque no están clasificados correctamente", expuso.

