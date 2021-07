En julio, se registran ya 5 fallecimientos de orizabeños por COVID-19, advierte Rojí

"Marzo 22; Abril 11; Mayo 8; Junio 4, la tendencia es muy a la baja, pero al día de hoy en julio llevamos 5 decesos, entonces ya vamos más arriba que el mes de junio. Tenemos que ver que tanto repunta y ver Agosto como se mueve también, pero si estamos muy pendientes de cómo están los casos, sobre todo los decesos que eso es lo que más nos afecta e impacta".

Así mismo informó que la ausencia de la regidora tercera Rocío Sosa Luna obedece a un permiso y no porque este enferma de COVID-19, aunque a la fecha ya hay tres trabajadores positivos.

"De los trabajadores ya son tres positivos, durante este mes no hay más todavía y bueno, estamos reforzando todas las medidas para que precisamente no haya más, reforzaremos el uso de gel, el uso de cubrebocas, todas las dependencias tienen ahora los acrílicos en las ventanas para poder atender desde los pasillos y que la gente no entré a las oficinas para no poner en riesgo a los funcionarios municipales, la verdad es que vamos bien, hemos estado viendo en algunos lugares los datos de los contagios en otras ciudades y bueno esta terrible y creo que Orizaba nos hemos mantenido".

Cuestionado sobre el regreso del personal del ayuntamiento y los insumos a las campañas de vacunación, el alcalde lo confirmó y aseguró que a la fecha la actual administración ha invertido más de 950 mil pesos en estas jornadas de vacunación.

"Tenemos ya varios procesos de vacunación y hemos invertido hasta el momento con hospedajes, comidas, personal porque hemos tenido en algunos de los procesos de vacunación hasta 110 personas dedicadas al proceso de vacunación alrededor de 950 mil pesos durante todo este tiempo y continuamos".

