En Escobedo, sanciones por no respetar medidas sanitarias

El presidente municipal de Mariano Escobedo, Baldomero Montiel Estévez, dio a conocer que el ayuntamiento no descarta imponer sanciones o multas económicas a la población que no acate las disposiciones sanitarias, esto luego de que la ciudadanía se encuentra realizando partidos de fútbol y fiestas en sus domicilios.

"Hasta el momento no hemos implementado ninguna sanción pero de seguir la situación así, de que la gente haga caso, omiso a las recomendaciones, haremos sanciones y multas a quien no use cubrebocas y sobre todo a quien quiera llevar a cabo festejos en sus casas o en los campos con las dichosas cascaritas".

Señaló que las multas podrían ser de 350 pesos, como cuando una persona ingresa a los separos de la Comandancia Municipal.

"No creo que podamos llegar a esto, creo que somos personas razonables, pero en caso de que haya gente que se ponga necia y que haga caso omiso a esta recomendación tendremos que aplicar estas sanciones".

A la fecha el municipio registra 78 casos confirmados, 19 casos sospechosos y cuatro defunciones por COVID-19; sin embrago el edil subrayó que podrían ser más, ya que los números emitidos por la Secretaría de Salud no concuerdan con los del ayuntamiento, el Registro Civil y el departamento de Panteones.

"Ha estado falleciendo gente y no están dentro de las estadísticas, por el miedo a ir al Hospital Civil, por el rumor que se ha corrido que allá la gente en lugar de que se sane, sale ya desafortunadamente fallecida; en el Seguro Social, lo mismo.

"Es un falso rumor tengo entendido, pero hay mucha gente que no ha querido ir a esos lugares y que desafortunadamente están muriendo y esos casos no están dentro de los padrones de las listas que nosotros tenemos".

Recordó que desde el 18 de febrero el ayuntamiento ha estado al pendiente de llevar a cabo los protocolos que ha indicado la secretaría federal y estatal, así como la Jurisdicción Sanitaria.

"Nosotros hemos cumplido con nuestra parte, es cierto es que nunca habíamos tenido un acontecimiento de esta magnitud y no estábamos preparados, pero hemos tratado de llevar el mensaje a la ciudadanía de la sana distancia y sobre todo los temas de limpieza".

Aseguró que Mariano Escobedo es una localidad con usos y costumbres donde mucha gente se acerca a solicitar el apoyo económico para sus recetas médicas, o en caso del fallecimiento de una persona solicitan el apoyo para el ataúd.

"Nosotros estamos apoyando con su cajita, con su ataúd, inclusive en algunas ocasiones solicitan alguna lona, algunas sillas y la verdad es que en ningún momento hemos dejado de desatender a la gente, siempre hemos estado muy al pendiente".

Reiteró que el ayuntamiento continúa cumpliendo con los protocolos de salud como el uso del cubrebocas, la sana distancia y el "quédate en casa".

Finalmente dijo que para prevenir el contagio se realizan diversas acciones como lonas informativas, rotulación de bardas, desinfección de calles, avenidas y andadores; se implementaron spots en radio dando a conocer las recomendaciones ante la contingencia y se establecieron filtros en los principales accesos.

Este trabajo se realiza en coordinación con personal de Seguridad Pública Municipal y Tránsito del Estado, a quienes se les dotó de cubreboca y gel para proporcionar a la ciudadanía.