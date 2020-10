En el Pico de Orizaba, joven de NL hace de la montaña su maestra

Para admirar el paisaje, estar en contacto la naturaleza, tener conexión con él mismo, además de hacer del montañismo un estilo de vida, un hombre de 23 años de edad, originario de Monterrey, Nuevo León, lleva 16 días en la cima del Volcán Pico de Orizaba. Tiene como meta permanecer un mes.









David Villarreal ha pasado la mayor parte del tiempo a solas en una montaña como ésta y ha sido toda una experiencia de crecimiento. "En la montaña se me ven muchas cosas bonitas: paisajes, aire limpio, conexión con uno mismo y el entorno, y de vez en cuando conocer a la gente montañista, entre otras cosas".





Asimismo dijo que ha enfrentado también retos como la altura del terreno, dependiendo por dónde vaya y los fenómenos naturales.









"Estar aquí es un gran medio para controlar la mente y tener los pensamientos donde uno prefiere. Tus pensamientos crean tu realidad".





A una altura aproximada de los 5 mil metros sobre el nivel del mar, busca difundir un mensaje de aliento a los jóvenes para que se alejen de los vicios y lleven una vida más sana.





En su más reciente publicación señala que ha estado entrenando prácticamente todos los días y definitivamente se siente cada vez más la adaptación a la altura y el clima.









"El martes fui a la Cumbre y me sentí muy bien. Ayer subí 30 kilos de las cosas del campamento en donde estoy ahora y hoy estuve explorando la zona del Glaciar. Siempre disfrutando tanto los retos, como el simple hecho de estar aquí y lo que conlleva. La abundancia es una decisión y un estado interno, y aprecio saber sentirme abundante prescindiendo de muchas cosas, y apreciando los sencillos de la vida y lo realmente importante para mí (aunque ahorita no estén conmigo físicamente las personas más importantes para mí)".





El regiomontano dio a conocer que desde hace un mes renunció a su trabajo y con lo que tenía ahorrado y el apoyo de su padre, logró adquirir todo lo necesario para poder ascender al Pico de Orizaba, el cual consideró un llamado que recibió a través de la intuición, quedando maravillado del lugar.









"Hace como un mes llegué me enamoré de los paisajes me enamoré de la cima de la nieve, está increíble y también el hecho de que sea el lugar muy alto, el más alto de México, me hace crecer física y mentalmente; eso es lo que me llama de este lugar, que es un lugar hermoso, pero duro a la vez y es increíble y siento así me lo decía mi intuición".





Esta hazaña ha causado asombro y expectación en decenas de alpinistas, mismos que han quedado atónitos de la tenacidad del joven regiomontano, quien medita en medio de la nieve solamente con un short como parte de su ropa.