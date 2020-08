En el Estado, 25 mil 924 positivos acumulados, piden no relajar medidas ante Covid-19

En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad han sido estudiados 40 mil 750 casos, de los cuales, 12 mil 751 resultaron negativos.

La cifra de positivos acumulados es de 25 mil 924 (+246 nuevos) en 199 municipios. Los casos activos son mil 209, es decir, los de mayor probabilidad para transmitir la enfermedad.

Asimismo, 18 mil 978 personas están recuperadas y recibieron el alta en alguna unidad del Sector Salud: 15 mil 348 atendidas de manera ambulatoria, por presentar cuadros leves o moderado, y 3 mil 630 requirieron hospitalización debido a su gravedad. Permanecen en vigilancia 3 mil 523 pacientes.

Hay reporte de 3 mil 350 (+6 nuevos) fallecimientos en 155 demarcaciones; en tanto que 2 mil 75 personas sospechosas, de 136 municipios, continúan en investigación.

Ha sido un gran paso el que Veracruz regrese a semáforo naranja a nivel nacional; esto no significa relajar las medidas, sino todo lo contrario, pues es necesario continuar aplicando los protocolos que ya conocemos para avanzar hacia el color amarrillo. De no hacerlo corremos el riesgo de que en los lugares donde no ha incrementado la epidemia ésta pueda surgir de manera abrupta y eso implicaría medidas más restrictivas que no convienen a la vida pública ni a la economía.

Junto con el coronavirus también tenemos la infodemia, es decir, una cantidad excesiva de información ?que en algunos casos es correcta, pero en otros no?; así como la desinformación, o sea, datos falsos e incorrectos con el propósito deliberado de engañar.

A fin de romper este ciclo hay que mantenerse bien informados en las fuentes oficiales, así que evita noticias falsas, y si no puedes corroborar su origen o utilidad es mejor descartarlas. Participa de manera responsable en las redes sociales y confía en las autoridades sanitarias.

Recuerda ubicar en la página coronavirus.veracruz.gob.mx el nivel de riesgo de tu municipio y las actividades permitidas y suspendidas, de acuerdo con el semáforo epidemiológico.

Para solicitar asesoría o información referente a síntomas comunícate al (800) 012 3456; si tienes dificultad al respirar acude lo antes posible a Urgencias del hospital más cercano o llama al 911.