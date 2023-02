En Córdoba, someterían a consulta ubicación de centro de transferencia de basura

Debido a que el municipio de Córdoba tiene la necesidad de contar con un centro de transferencia para la basura, su ubicación podría someterse a consulta entre la población, señaló la síndica Vania López González.

"Vamos a hacer mesas de trabajo con el alcalde y se podría hacer una consulta popular para no dejar ir una inversión tan fuerte. Si el ayuntamiento no crea una forma de crear recursos, no podremos ingresar arbitrios federales", explicó.

Mencionó que hay predios que son propiedad del ayuntamiento, además de que los regidores pueden apoyar para que a través de sus comisiones gestionen recursos para parques o proyectos que sean de beneficio para la ciudad.

Proyecto frenado

Cabe recordar que debido a las protestas de pobladores el proyecto para instalar un relleno sanitario en San José de Tapia tuvo que ser cancelado, aunque el del centro de transferencia sigue vigente.

Incluso este mismo jueves, habitantes de tres comunidades y de la unidad Homex se manifestaron en el parque 21 de Mayo, previo a una reunión que sostuvieron con el procurador del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés y el alcalde Juan Flores.

El proyecto para construir un relleno sanitario era parte de un plan para contar con seis de esos espacios en varios puntos del estado, cada uno de los cuales tendrá una inversión de 30 millones de pesos.