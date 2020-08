En Atzacan, indicios de nuevos puntos con fosas clandestinas

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba demandaron a la fiscal Verónica Giadans se retomen las investigaciones y búsquedas, pues tan solo recientemente les informaron de varios puntos en el municipio de Atzacan donde pudiera haber fosas clandestinas.





“Tenemos nuevos puntos de búsqueda de posibles fosas clandestinas que nos hicieron llegar hace unos 3-4 días y que se ubican en el municipio de Atzacan, puntos que se deberían retomar con alguien que tengan seriedad, no con la Comisión de Búsqueda, pues esa es una institución que no saben para qué está, porque no hace lo que le corresponde”, acotó Araceli Salcedo Jiménez, representante del Colectivo.









Señaló que hasta el año pasado se contaba con 360 integrantes entre madres y padres que continúan la búsqueda de sus hijos, pero cada día se siguen anexando familias.





Recordó que estas familias todas tienen denuncia por sus casos, pues siempre se les alienta a que acudan a la Fiscalía para que cuenten con su carpeta de investigación, aunque todos, con denuncia o no, merecen ser buscados.





Sin embargo, indicó, la situación que hoy se vive como sociedad por la contingencia de salud ha complicado la posibilidad de que sus hijas e hijos puedan volver con ellos.









Agregó que viven con la angustia de no saber las condiciones en que están sus seres queridos y que posiblemente estén en un alto grado de vulnerabilidad en muchos aspectos, incluyendo el de la salud, lo cual les “aterra”.





Sin embargo, esa misma angustia y dolor les impulsa a caminar por las calles en medio de la pandemia para gritar que no les olvidan y siguen luchando por encontrarlos.





“También salimos a las calles, otra vez, para que nuestra voz vuelva a retumbar en los oídos de quienes tienen la obligación de responder ante el pueblo; aquellos que se han cobijado durante los últimos meses en esta crisis sanitaria, para seguir negando nuestro legítimo acceso a la justicia; esas autoridades inhumanas, insensibles, incompetentes y cómplices, que no han respondido ni a las necesidades de los desaparecidos, ni a las necesidades de la sociedad veracruzana que sigue viviendo los dolores de la violencia y el crimen, que no se detienen ni por la pandemia que vivimos”, expresó.





Salcedo Jiménez señaló que este día “del desaparecido” no debería existir en el calendario, pero es un recordatorio de que autoridades y sociedad están fallando y urge rectificar el camino asumiendo cada quién su responsabilidad.