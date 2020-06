En aislamiento, 3 trabajadores municipales de Orizaba por sospecha de COVID-19

El presidente municipal de Orizaba, Igor Fidel Rojí López dio a conocer que tres trabajadores municipales se encuentran en aislamiento luego de haber presentado síntomas de Covid-19; mientras que la Pluviosilla ya registra 21 fallecimientos de orizabeños por está enfermedad.

"No tenemos ningún confirmado, si tenemos tres personas que están con análisis y que están obviamente en sus casas, separados y estamos esperando el resultado del análisis. Los tres casos son sospechosos y no se encuentran hospitalizados", dijo.

El edil así mismo confirmo que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado registra un total de 5 defunciones por Covid-19, pero el Registro Civil de Orizaba tiene asentadas 21 defunciones por Covid-19.

"El número oficial que tenemos de la Secretaría de Salud es de 5, pero sí tú te enfermas y no quieres ir al Hospital y te mueres en tu casa, estás en la estadística oficial, No, no estás, entonces esos números se reflejan en el Registro Civil y son 21 de Orizaba, que ahí en el acta de defunción dice, causa del deceso Covid-19.

Rojí López señaló que esté día sesionó el Comité Municipal de Protección Civil, en donde evaluaron los resultados que ha tenido a lo largo de este primer trimestre la Policía Municipal, y lograron observar que los números sobre la delincuencia y actos delincuenciales como robos de autos, van a la baja, por lo que consideran que la Policía Municipal de Orizaba ha tenido un extraordinario desempeño.

Asimismo anuncio que se aumentará el número de cámaras en la ciudad, esto con la finalidad de tener más vigilada la pluviosilla.

"Hicimos el acuerdo para que se hagan los presupuestos para aumentar el número de cámaras, de 135 a 200, vamos a instalar 65 nuevas cámaras que deberán estar en funcionamiento antes de fin de año, mismas que serán monitoreadas por el C5 de la ciudad", reveló.

En cuanto a la disposición de la Secretaría de Gobernación para el retorno a la nueva normalidad de templos evangélicos, el edil dijo que en breves días sostendrán una plática con los representantes y pastores religiosos para darles a conocer las recomendaciones que emite el Gobierno Federal y Estatal.