Afirmó que el gobierno ve al empresario como el lobo que hay que exterminar o a la vaca a la que hay que ordeñar, cuando el empresario es quien jala la carretera en donde van todos, por lo que se necesita del respaldo y no nada más críticas para desarrollo de talento en benéfico del país y hay esa motivación.

El exalcalde, ex diputado federal y empresario veracruzano, Francisco Ávila Camberos , aseguró que todo México está en una crisis de inseguridad , falta de empleo, falta de confianza y falta de estado de derecho, por lo que debe existir conciencia entre empresarios , legisladores y autoridades, para que haya confianza e inversión y con ello se generen empleos .

"En diferentes aspectos estamos retrocediendo como en seguridad, ahí está la violencia contra periodistas, vamos para atrás en la educación, hay que luchar, México no está perdido, hemos sobrevivido a crisis muy complejas, necesitaos unidad, debes pensar en que todos somos mexicanos, es nuestra casa, no podemos tirar piedras a nuestro tejado", afirmó.

Ávila Camberos, aseguró que los empresarios mexicanos han enfrentado y han logrado salir adelante de todas las crisis, pero deben unificarse cuando son muy severas.

"Hay devaluación más violencia decepción, si no se atiende a tiempo debemos atenderlos, es muy difícil que el gobierno corrija, pero los ciudadanos debemos hacerle entender al gobierno que no estamos en la época feudal, ellos son nuestros empleados y los patrones somos los ciudadanos. No se dan cuenta que son nuestros empleados y representantes, tienen que escucharnos de quienes los contratan que somos los ciudadanos".

Asimismo, aseguró que la revocación de mandato si es necesaria, pero en otras condiciones.

"Me parece extraño que el presidente y MORENA promuevan ese tema, eso lo hace caer en un proceso sospechoso, es un show, un distractor, cuando hay algo que genera un problema se tapa con una caja china. No falta dinero, sobran ladrones, la casa de Houston fue un nocaut técnico al presidente de la república, pero se levanta porque tiene mucha labia".