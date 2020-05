Elektra no entrega producto pagado a minatitleca

Consumidor hizo una compra en efectivo por la cantidad de 4 mil 365 pesos en artículos en la tienda Elektra, sucursal Las Fuentes, con la promesa que su pedido estaría en casa de 5 a 10 hábiles, nunca imaginó el tormento que comenzaría a padecer, debido a que nunca le enviaron nada y ahora se niegan regresarle el dinero.

La ciudadana narró que el pasado 10 de mayo acudió al negocio donde selecciono e hizo su pago de los artículos, el mismo día a su correo electrónico le fue notificado que su pedido se había realizado con éxito.

Sin embargo, al otro día, también mediante correo se le informó que su pedido estaba cancelado, al percatarse de la situación acudió de nuevo a la sucursal, siendo atendida por el supuesto gerente de nombre Francisco, el cual no le resolvió nada, argumentando que tenía que hablar directamente a México a atención a clientes, línea en la que nunca le respondieron.

De nuevo acudió a la sucursal y ahí le argumentaron que no podían hacer la devolución de su dinero ya que lo tienen que autorizar directamente de México, debido a que su pedido fue "reactivado" y la fecha de entrega aproximada sería hasta el 29 de junio.

"Le pedí un documento que respalde la reactivación de la compra y dice que no puede extender un documento, y que se encontraba en una video conferencia y no tiene tiempo para atenderme así que me daría otro número telefónico para que me atendieran, me quedé a esperar a que terminara su conferencia y me dijo que no podía hacer nada y que se iba a retirar ya que tenía que hacer inventario", evidencio la agraviada.

Aunque esto ya fue reportado a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), le pidieron que enviara todos sus datos para una conciliación y en 5 días le darían fecha, sin embargo, se tendría que trasladar al puerto de Veracruz, sin viáticos pagados.

Hay que hacer mención que esta empresa ha sido señalada por el gobierno federal de continuar trabajando en todo el país, a pesar de no ser esencial durante la contingencia.