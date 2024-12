Elecciones 2025: ¿Benito Aguas Atlahua pidió seguridad? PVEM hace llamado

El coordinador de los diputados locales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Marcelo Ruiz Sánchez, urgió a implementar medidas que mejoren las condiciones de seguridad para los candidatos que participarán en las elecciones de 2025.

Lo anterior luego se dio luego del asesinato del diputado federal del PVEM, Benito Aguas Atlahua, en el municipio de Zongolica.

"Siempre hemos pedido y siempre hemos estado atentos en todos los procesos electorales en los que hemos participado que nuestros candidatos tengan todas las condiciones de seguridad.

"Vamos a pedir, claro, que estaremos atentos a que haya las condiciones de seguridad, de igualdad electoral", expresó Ruiz Sánchez.

El legislador subrayó que estas medidas deben garantizarse no solo a los candidatos de su partido, sino a todos los contendientes, independientemente de su afiliación política.

Benito Aguas solo pidió protección como candidato

Al referirse al asesinato de Aguas Atlahua, Ruiz Sánchez explicó que durante el proceso electoral en el que el diputado federal participó como candidato solicitó protección, debido a "condiciones particulares de ese momento".

Sin embargo, señaló que tras concluir el proceso electoral Benito Aguas no reportó amenazas ni solicitó medidas adicionales de seguridad.

"En ese momento él no tenía seguridad, no había pedido seguridad y no tenía ninguna amenaza de ningún tipo, por lo menos por lo que nosotros sabemos", afirmó el coordinador del PVEM en el Congreso local.

Ruiz Sánchez también hizo un llamado a los ediles y legisladores de su partido para que denuncien cualquier situación de inseguridad o amenazas que enfrenten.

"Aprovechamos para invitar a quienes tengan una condición de seguridad a que acudan y concurran a las instituciones que están previstas para eso y, obviamente, les informen a los legisladores para que podamos coadyuvar con ellos", enfatizó.