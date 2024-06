Advierten a veracruzanos sobre delitos y sanciones en proceso electoral

Carlos Gabriel Sánchez Ortiz, especialista en derecho electoral, ofreció una explicación detallada sobre los delitos electorales y sus correspondientes sanciones, según lo estipulado en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, esta ley, de carácter federal, regula todos los delitos relacionados con el ámbito electoral y establece que los ministerios públicos locales deben notificar a las autoridades federales correspondientes cuando tengan conocimiento de tales delitos.

Sánchez Ortiz destacó que los delitos en materia electoral se encuentran catalogados desde el artículo 7 hasta el artículo 20 de la mencionada ley, estos delitos pueden ser cometidos tanto por ciudadanos comunes como por partidos políticos, instituciones públicas y privadas, las sanciones se agravan cuando los delitos son cometidos por funcionarios públicos o personas con funciones de servicio público.

SANCIONES

Para ejemplificar, Sánchez Ortiz explicó que las multas pueden ser de hasta 100 días y las penas de prisión pueden ir de 6 meses a 3 años en los casos más leves, entre los delitos comunes se incluyen votar a sabiendas de que no se cumple con los requisitos legales, votar más de una vez en una elección, hacer proselitismo o presionar a los electores el día de la jornada electoral dentro de la casilla, y obstaculizar o interferir con el desarrollo normal de la votación.

"Cometer estos actos constituye un delito y se sanciona de acuerdo con la ley", afirmó Sánchez Ortiz, "por ejemplo, quien recoja credenciales de elector para impedir que otras personas voten, retenga credenciales durante la jornada electoral, pague por votos o haga promesas de dinero, comete un delito".

DELITOS

El especialista también mencionó otros delitos como solicitar u ordenar evidencia del sentido del voto, votar o pretender votar con una credencial que no les pertenece, y organizar reuniones o transporte de votantes el día de la jornada electoral, "los ciudadanos deben ir a votar libremente, sin presiones ni acarreos," enfatizó.

Las sanciones establecidas en la ley van desde 2 hasta 9 años de prisión para los delitos más graves, Sánchez Ortiz instó a los ciudadanos a denunciar cualquier intento de compra de votos o presión para votar de una determinada manera, acudiendo a la Fiscalía más cercana, "no se dejen intimidar por amenazas de que les quitarán beneficios, eso no es posible", señaló.

Finalmente, Sánchez Ortiz hizo un llamado a los ciudadanos para que no vendan su voto, "no vale la pena vender su voto por 500 o 1000 pesos, eso no va a cambiar la situación del país, para mejorar como nación, tenemos que ejercer nuestro derecho al voto de manera libre y responsable," concluyó.