El Conalep Plantel 252 de Orizaba busca ofertar nueva carrera

El Conalep Plantel 252 de Orizaba ya analiza la posibilidad de crear una nueva carrera con base a las necesidades que está presentando la región de las Altas Montañas; se trata de la Carrera Técnico Bachiller "Operador de Tractocamion" y aunque su apertura no será de forma inmediata ya se empieza a considerar está posibilidad, confirmó el director del plantel, José Andrés Flores Cuautle.

"Ya nos hemos acercado a algunos empresarios de la zona y tienen mucho interés de apoyar al colegio así como lo hace tamsa en Veracruz con el plantel Veracruz 2 y también nos hemos acercado algunos empresarios que incluso han comentado a un servidor y al director general Guillermo Arévalo la importancia de aperturar alguna otra carrera profesional técnico bachiller como lo es operador de tractocamión", dijo.

Flores Cuautle, afirmó que si bien se espera que esta nueva carrera pueda realizarse a largo plazo, al momento ya se comienzan a realizar las gestiones para más adelante poder ponerla en marcha.

Así mismo recordó que el pasado 28 de agosto inició el ciclo escolar con un incremento en su matrícula, gracias a la apertura de una nueva carrera como lo fue "Hospitalidad Turística".

"De mil 810 aproximadamente el año pasado ahorita ya tenemos una matrícula de mil 860, obviamente con la nueva carrera que se aperturó el año pasado reciente creación que es turismo entraron otros dos grupos por eso también se acrecentó la matrícula del Conalep Orizaba".

Por cuanto hace la deserción escolar subrayó que fue menor en comparación con el año anterior, siendo solamente de 20 a 26 los que desertaron no por situación escolar, y no Por qué cambiaron de domicilio y permutaron a otro Conalep en otro estado o dentro de la misma entidad, ya sea por trabajo de los padres o tutores que tuvieron que cambiar los menos fueron aquellos que tuvieron materia reprobadas.

"Yo me atrevo a decir no más de 10 por situaciones en las que no se presentaban a clases o porque tenían algunas materias reprobadas y pues obviamente con cuatro o cinco materias reprobadas la baja es automática, esa es una situación real".

Enfatizó que el Conalep 252 tiene una eficiencia terminal buena y se ubica entre los cinco lugares a nivel nacional mientras que en el estado de Veracruz ocupa el primer lugar, "hemos tratado de evitar el abandono en los alumnos para que puedan continuar tan es así que esta vez rechazamos 300 a 350 alumnos aspirantes dentro de un porcentaje de mil fichas que se entregaron".