Educación indígena continúa pese a pandemia

El director de Educación Indígena en la entidad, Ramón Tepole González, aseguró que el Programa de Atención a la Diversidad y Educación Indígena (PADEI) se seguirá realizando en las diferentes regiones, pero siempre priorizando la salud de los docentes.

Puntualizó que el próximo 4 de febrero se pretendía llevar a cabo la actividad "La Importancia de la Educación Plurilingüe Intercultural en el marco de la Nueva Escuela con Enfoque Humanista", pero podría reprogramarse debido al decreto de Alerta Preventiva por COVID-19.

"Pretendía llevarse a cabo en Tequila o en Astacinga, en alguno de esos lugares pero no de manera abierta ni masiva, en un momento se pensó en que la gente se involucrara pero viendo las condiciones sanitarias no lo haremos, lo vamos a reagendar pero las actividades educativas no se tienen que detener".

El director de Educación Indígena subrayó que estas actividades se calendarizan con anticipación, pero dadas las circunstancias para evitar contagios entre los profesores se les hace la invitación, pero no es obligatoria su presencia, por lo que las reuniones que ya se han efectuado en otros puntos del estado no rebasan las 30 personas, cumpliéndose con los protocolos.

"Hemos hecho algunas reuniones pequeñas con menos de 20 personas y eso lo podemos demostrar para un poco justificar las actividades que se están haciendo y que nosotros ya teníamos programadas; no es algo que yo esté tomando ya como una decisión unilateral sino que ya se tenían planeada desde antes de que yo llegara a la dirección".

Tepole González agradeció el respaldo de sus compañeros en cada una de las actividades, comprometiéndose en todo momento en seguir apoyando a la educación indígena y más en estos momentos de pandemia.

Por último, el catedrático desestimó algunos comentarios en torno a que la dirección a su cargo busca desarrollar reuniones masivas de forma obligatoria, puesto que se tiene la documentación que avala que se seguirá ponderando la salud.