Ediles dejan a la deriva gobierno municipal de Orizaba

Ediles de Orizaba están en espera de poderse reunir con el alcalde interino, José Luis Spíndola Soler, y con ello conocer su proyecto de trabajo durante los tres meses que estará de licencia el alcalde Igor Roji López.

Sin embargo su preocupación también está encaminada a saber qué es lo que va a pasar con el ayuntamiento dado que por lo menos cuatro integrantes del cabildo estarían solicitando licencia.

El regidor primero Emmanuel Gómez García está a la espera de que se definan si será candidato a la diputación local; mientras, los regidores Ana Teresa Herrera y Francisco José Aguilar buscarían una diputación plurinominal y el regidor Francisco Valdivia estaría apoyando al PT.

Gómez García afirmó que el alcalde se va por tres meses y aseguró que se necesita a alguien que realmente pueda cumplir con las funciones "de tiempo completo".

Subrayó que a tres días de que surta efecto la licencia solicitada por el alcalde no han tenido alguna reunión de trabajo con el presidente interino, al cual le demandarán que sea presidente municipal de tiempo completo.

Ante las especulaciones de que Spíndola Soler no está en condiciones de asumir la titularidad confió en que se logre, ya que en caso de no poder sería alguno de los regidores quien asumiera esta representación, no descartando él mismo buscarla, si es que la síndica única Araceli Reyes Abarca tampoco quisiera tomar las riendas.

Por su parte la síndica Reyes Abarca se mostró preocupada por el tema de seguridad dado que todos los acuerdos los ha hecho el alcalde y no ha notificado cuáles han sido.

"A mí lo que más me preocupa es la cuestión de la policía, de la seguridad en los términos que está, él ahorita tomó la decisión de la capacitación y mandarlos fuera del municipio realmente de una manera verbal, directa no lo conocíamos".

Sin embargo añadió que se busca que haya la comunicación correcta y se realicen los protocolos necesarios para evitar que se les finque algún tipo de responsabilidad.

Por último el regidor quinto Francisco José Aguilar Ramírez destacó que hay una gran posibilidad de que sean llamados los ediles suplentes en caso de que se autoricen las licencias de la regiduría primera, cuarta y quinta, aunado a la del alcalde.

"Estoy registrado en procesos de representación proporcional plurinominales pero mientras no salga el resultado de la insaculación yo tengo que cumplir con lo que marca el artículo 23 de la Constitución del Estado de Veracruz que es estar separado de mi cargo 90 días antes de la elección, por si llegara a pasar en la lista, si no salgo a la lista regresaría una vez que lo sepa".