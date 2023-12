Dos mujeres preparadas, motor de la Transformación en Veracruz: Huerta

Manuel Huerta, precandidato único a la primera fórmula del Senado de la República, por Morena, destacó que el proyecto que lleva a ocupar la Presidencia de México y la Gubernatura de Veracruz a dos mujeres, Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle, representan la esperanza de darle continuidad al proceso de Transformación de México.

Se trata, agregó, de mujeres preparadas, con convicciones y principios, impulsadas por la voluntad del pueblo, emanadas de una consulta ciudadana.

"Son mujeres preparadas, que han luchado y han participado en el Movimiento prácticamente desde su fundación, que tiene la firme intención de construir el segundo piso de la Transformación que requiere el país y desde luego el Estado de Veracruz, por eso yo me sumé a su postulación porque son mujeres valiosas que harán un buen papel", acentuó.

NO HAY QUE OLVIDAR PRINCIPIOS DE MORENA: NO MENTIR, NO ROBAR, NO TRAICIONAR AL PUEBLO

A la par, Manuel Huerta refrendó su compromiso con el pueblo y aseveró que su desempeño, decisiones y acciones serán siempre basadas en la decisión de la gente.

Reiteró que el año próximo será de mucho trabajo y todo encaminado a acelerar la transformación para lograr el bienestar familiar, la igualdad social y le erradicación de la pobreza.

Asimismo, afirmó que el gran compromiso que tiene es con la gente, con quienes le brindaron su confianza para representarlos y a quienes lleva el firme propósito de corresponderles con responsabilidad, honestidad y decisión.

"Hemos logrado que cuando menos, en esta etapa de la historia la democracia llegue, eso lo más importante, como dice los principios de Morena, separar el poder económico del poder político, y ya se hizo, y ahora se le da al pueblo, eso es lo que está ocurriendo y aunque alguien quiera imponerse, no va a poder, ni mañana, ni pasado, ni después, el pueblo va a decidir y para ello tiene nuevas herramientas, una de ellas, la revocación del mandato", apuntó.

Manuel Huerta mencionó además la importancia de hacer un buen desempeño en el servicio público y consideró de vital importancia trabajar directamente con el pueblo para responderle con hechos a cada una de las expectativas que se tienen, "de que sirve llegar a un cargo si vas a estar de florero, si no vas a servir para nada, si vas a ser recordado como el que está en la cárcel, que cualquiera debería recordarlo, no porque venga a decirles la neta de la semana o del día y se vuelva trending topic, no, hay que ser honestos y darle resultados a la gente", apuntó.

Manuel Huerta insistió en la necesidad de volver a los principios básicos del Movimiento de Regeneración Nacional, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, por lo que consideró indispensable que quienes aspiran a los cargos de elección popular por Morena sigan esta línea trazada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser congruentes y no desvirtuar el proyecto de Nación que va encaminado a lograr el bienestar de las familias.