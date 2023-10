Dos Bocas ha sido auditada 73 veces: Rocío Nahle

La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García destacó que la obra de construcción de planta de refinación de Dos Bocas, en Tabasco, ha sido auditada 73 veces, sin observaciones que adviertan un presunto daño patrimonial.

Este día, en un medio nacional fue dado a conocer que han sido ocultados los gastos de construcción de dicha obra.

Ante tal situación, la funcionaria federal y candidata a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz, señaló que otra vez la derecha y los detractores del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador atacan dicho proyecto.

Resaltó que la refinería Olmeca, que ha sido puesta en funcionamiento al servicio de Pemex, se trata de una obra fundamental para la soberanía energética de México.

“Han dicho que no será posible, no tenemos capacidad, no es negocio, no hay nada construido, , no está bien diseñada, no va a funcionar, no hay transparencia”, agregó en sus redes sociales la funcionaria federal.

Rocío Nahle García precisó que dicha planta ya está en pleno arranque y es una realidad para fortuna de los mexicanos.

“Y ahora hablan de una supuesta opacidad de unos contratos que sí se les proporcionaron y que han sido auditados 73 veces”, añadió.

La refinería Dos Bocas reducirá las importaciones de gasolina a la mitad

durante este año, informó en su momento la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García.

Actualmente México importa un promedio de 300 mil a 350 mil barriles diarios de gasolina y Dos Bocas, la séptima refinería de la compañía estatal Petróleos Mexicanos, aportará 170 mil barriles diarios en diciembre de 2024,.

“Y el siguiente año, el Sistema Nacional de Refinación, las otras seis refinerías, van para arriba, tenemos que ser autosuficiencientes para 2024″, dijo la secretaria de Energía .