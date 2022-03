"Vengo a manifestarme en una denuncia ciudadana para que aparezca mi marido, quien salió el día 16 de marzo al diez para las siete de su casa porque tenía que laborar como velador en Deportes Vázquez", señaló Anahí Hernández, esposa de Aredo de Jesús.

La señora comentó que gracias a algunos ciudadanos conoce que cuando su esposo viajó hasta Río Blanco estaba bien, pero de Bodega Aurrerá hacia su trabajo, que estaba a cinco cuadras, ya no se supo nada de él.

La esposa del desaparecido hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador y al secretario de Seguridad Pública para que le enseñen los videos de las cámaras que hay en el bulevar, pues a pesar de que se han solicitado no han sido entregados.

Refirió que a la fecha no tiene respuesta ni de la Fiscalía ni de nadie, por lo que este sábado alzaba su voz para que se investigue qué le ocurrió a su esposo y por qué desapareció, si "es un simple velador".

Indicó que ella y su esposa no tenían bienes, solo son gente trabajadora y tienen hijos, uno de ellos con discapacidad.

"El solo trabaja por sus hijos y me lo tienen que devolver vivo, porque no puede ser que haya tantas cámaras de seguridad y aún no tenga yo respuesta".

La señora manifestó que vio obligada a manifestarse ante la falta de respuesta de las autoridades.

Durante su caminata se encontraron con el alcalde de Nogales, Ernesto Torres, a quien le pidió su ayuda.