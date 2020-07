Donación de plasma de paciente recuperado de COVID-19 en Orizaba, una esperanza

Luego de haberse registrado con éxito la primera donación de plasma de un paciente recuperado de Covid-19 a uno con este padecimiento, el Hospital General Regional número 1 de Orizaba del Instituto Mexicano del Seguro Social da una nueva esperanza de vida, para quienes enfrentan la enfermedad.

Se conoce que el donador identificado como: Horacio "N" al enterarse de este procedimiento para salvar vidas, acudió al banco de sangre de la unidad y lo hizo de manera altruista.

En donde dio a conocer que al sentirse agradecido por esta nueva oportunidad de vida, luego de superar la enfermedad, consideró que una forma efectiva de retribuir el hecho, es ayudar a otros; por lo que no dudó en donar su plasma.

Recordó que en abril pasado, presentó temperaturas superiores a los 39 grados y dolor de cabeza; y al hacer se la prueba de Covid-19, resultó positiva y durante varios días se acentuaron los síntomas; al ser hipertenso y recientemente diagnosticado como prediabético, el riesgo de que su cuadro se complicará era mayor.

"Afortunadamente no fue así, y con los medicamentos recibidos, la enfermedad cedió y me reincorporé a mis labores en el IMSS, en donde ya tengo 27 años de servicio, hoy estoy doblemente agradecido porque es mi fuente de empleo y el lugar donde me salvaron la vida", dijo.

Por su parte, el responsable del Banco de Sangre del HGR, María del Carmen Núñez Ortega, explicó que iniciaron con éxito el protocolo institucional, denominado Eficacia y Seguridad de Plasma de Donadores Covid-19, que consiste en conectar al donar a un equipo automatizado, para extraer un volumen de mililitros de sangre, que pasa a una centrífuga en donde se separan los elementos celulares de los plasmáticos, y al final se obtienen 600 mililitros de plasma, misma que contiene los anticuerpos del virus del Covid-19.

El producto transfunde a pacientes que por su condición, y a criterio del equipo médico multidisciplinario, lo que requiera para coadyuvar a su mejora., "Es importante la donación altruista, por parte de quienes ya padecieron la enfermedad, y cuyo resultado de la segunda prueba es negativa, ya que de esta forma contamos con el recurso terapéutico de los enfermos de Orizaba, Córdoba, Cosamaloapan y Coatzacoalcos".

Núñez Ortega, dijo que un requisito que deberán cubrir los donadores voluntarios de plasma, es que se hayan recuperado de la enfermedad en un plazo de 14 días posteriores a la desaparición de los síntomas.

Además de tener entre 18 y 65 años de edad, una prueba PCR negativa para SARS-CoV-2, posterior a los 14 días de haber concluido los síntomas; las mujeres no deben tener antecedentes de embarazos; y que cumplan los criterios de donación de sangre segura.

Finalmente, el donante hizo un llamado a los pacientes recuperados: "vengan al IMSS y donen plasma, el cual va a ser sustento de vida para muchas personas".