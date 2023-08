Distribuyen libros de texto a más de 128 mil estudiantes en norte de Veracruz

En medio de la controversia que se ha generado a nivel nacional por los nuevos libros de texto gratuito, en la zona norte desde esta semana se están distribuyendo para estudiantes de mil 071 planteles en 16 municipios de esta región.

El almacén de libros de texto gratuito en Poza Rica se encarga de la distribución de todo este material para el ciclo escolar 2023-2024 y que en esta región deberán ser entregados para al menos 128 mil 551 estudiantes de nivel básico.

La controversia a nivel nacional por el nuevo diseño y contenido de algunos de estos ejemplares no ha frenado la distribución de estos libros y el almacén ubicado en la avenida pozo 13, en la colonia Cazones, opera con normalidad.

Arriban las unidades provenientes de diferentes localidades de esta región y son trasladados y se ha dado prioridad en estos días a planteles de la sierra totonaca, que son de los más alejados.

Aunque personal no brindó más información, por no tener autorización de la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, se manifestó que no han recibido instrucciones para suspender la distribución de los libros.