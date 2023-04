Palabras del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López en la reunión con petroleros de la zona sur de Veracruz

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en su visita a la zona sur del estado, encabezó un evento con trabajadores petroleros de la región en Minatitlán.

Recordemos, que el Secretario, estuvo antes en Coatzacoalcos visitando las instalaciones de Imagen del Golfo, donde se reunió con el licenciado José Pablo Robles Martínez, el Capitán Héctor Robles Barajas, y la licenciada Mónica Robles Barajas.

Discurso del Secretario

Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias.

Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

Antes que nada, yo quiero iniciar agradeciéndole a mi amigo, a mi compañero, a una gente que para mí es un ejemplo y seguramente para todos los que estamos aquí, muchos, miles de trabajadores petroleros en todo el país, es un ejemplo de lealtad, de trabajo, de compromiso con el gremio petrolero.

Me tocó conocer hace algunos años a Ricardo Aldana y me tocó el año pasado tratarlo a propósito de la renovación de la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que llevaba implícita también la renovación en todas las secciones del país y así me consta, así lo creo, es un gran dirigente Ricardo Aldana.

Y miren, dicen algunos que los líderes de ese tamaño son aves de tempestad, pues se equivocan, porque en el caso de Ricardo es una gente serena, firme cuando se trata de defender a los trabajadores del país y firme, también, cuando se trata de defender y apoyar a la empresa. Es un hombre, un mexicano de instituciones. Es un verdadero dirigente. Yo lo felicito a él y felicito a todos los trabajadores petroleros de la República Mexicana. Muchas gracias, Ricardo.

Agradezco a él y a mi paisano, don Jorge Wade y a Junior, también, la convocatoria para estar aquí está mañana. Muchas gracias.

Sin ánimo de competir o de ponerlos a competir a las diferentes secciones del sindicato petrolero, yo les diría que como antes, hoy Minatitlán, este auditorio es el corazón petrolero, el corazón energético de la patria.

Aquí está hoy representada la fortaleza del sector energético nacional, son ustedes, los trabajadores petroleros quienes hacen fuerte a Petróleos Mexicanos, pero quienes hacen posible la soberanía energética nacional.

Por eso, yo, ante la invitación de Ricardo y de Jorge quise acompañarlos para rendir un homenaje a lo que ustedes representan, a lo que históricamente han aportado los trabajadores petroleros de la República Mexicana.

Y aquí, como bien lo dijo Ricardo Aldana, yo quiero ratificar mi compromiso, pero además comentarles que voy a cumplir hasta el último de mis alientos con la instrucción que nos ha dado el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él me ha dicho: "con los trabajadores petroleros de México, con los dirigentes del Sindicato Nacional vamos con todo y vamos a apoyarlos en todo, son aliados fundamentales en la transformación del país".

Muchas gracias de verdad, a todos y a cada uno de ustedes.

Y estar aquí, en Minatitlán, para alguien que tiene una doble coincidencia con ustedes, yo soy de la zona costera petrolera de Tabasco, de Paraíso, Tabasco, ahí donde está ahora Dos Bocas; pero, además, como todos los tabasqueños, nosotros nos sentimos y nos sabemos hermanos de los veracruzanos y, sobre todo, de los del sur del Veracruz.

Los tabasqueños y los veracruzanos del sur de Veracruz somos hermanos del mismo dolor, porque por ahí de los años setenta nos llegó lo que se conoció como el boom petrolero, cuando había que, hasta irracionalmente, explotar la riqueza petrolera del país y hubo, medianamente, desarrollo y medianamente crecimiento, pero hubo mucho abandono, hubo saqueo. Se permitió de todo con el pretexto de la bonanza petrolera.

Por eso, ahora tenemos que construir juntos un mismo sueño, el sueño de que Tabasco, de que Veracruz, que las regiones petroleras de todo el país estén plenamente integradas al desarrollo nacional, que haya mejores condiciones laborales para los trabajadores de la industria petrolera, para los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Pero, para hacer grande al país, este sueño tiene que sustentarse en una divisa, por el bien de todos, primero nuestros trabajadores; por el bien de todos, más empleo; por el bien de todos, mayor seguridad.

Por el bien de todos, mayor desarrollo y soberanía energética y por ello, estamos aquí para decirles a ustedes y a todo al país que el gobierno federal y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana tienen un solo objetivo común: construir un mejor México, transformar juntos a México, que haya larga vida para el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y para todos los trabajadores petroleros.

Y yo quiero terminar haciendo un reconocimiento, muchas gracias.

Yo quiero terminar haciendo un reconocimiento y dos compromisos: reconocer lo que Ricardo Aldana dijo aquí, es el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana un ejemplo de cómo deben de ser, de ahora en adelante, los procesos sindicales en este país.

Fue la primera elección de seccional y nacional con el voto auténticamente libre y secreto. Por primera vez, en una elección de dirigente sindical nacional o seccional, se eligió a los dirigentes con el voto electrónico, con un aparato, dispositivo móvil, lo que parecía imposible hasta hace cinco años.

Son ustedes, pues, son los dirigentes nacionales, es Ricardo y los dirigentes de las secciones están plenamente legitimados por la participación de todos ustedes.

En el pasado reciente eso hubiese sido prácticamente imposible, porque para nadie es un secreto que, cuando se hablaba de elección sindical en secciones o en el nacional, siempre había enfrentamiento entre compañeros y hoy, todos ustedes y los dirigentes han dado un ejemplo al país y van a la vanguardia de las relaciones obrero-patronales y del sindicalismo en el país.

Y quiero aceptar, asumir ante ustedes dos compromisos. Claro que le tomo la palabra al dirigente nacional, a Ricardo Aldana y si él me lo permite, lo voy a acompañar a todas las secciones petroleras del país para, entonces sí, asumir el segundo compromiso con ustedes, con los petroleros, todo, siempre todo el tiempo con los petroleros.

¡Vamos juntos a hacer grande, más grande a México! Muchas gracias a todas y a todos ustedes. ¡Y que vivan los trabajadores del Sindicato Petrolero de la República Mexicana! Muchas gracias.