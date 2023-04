En acusaciones de acoso sexual, hay casos sin fundamento; Ricardo Diz Herlindo

Si bien en la zona de Orizaba hay situaciones de acoso sexual por parte de maestros, también hay al menos tres casos en los que los profesores han sido víctima de señalamientos infundados e incluso han sido sancionados sin una adecuada investigación, aseguró el secretario general del Sindicato Unificador de Trabajadores al Servicio del Estado y el Magisterio (SUTSEM), Ricardo Diz Herlindo.

Mencionó que entre el magisterio hay mucha inconformidad, pero sobre todo preocupación porque no se les informó oficialmente que iban a constituirse los patronatos o las directivas para los protocolos.

"Aquí en Orizaba por lo menos se nos presentaron tres casos. Uno muy lamentable porque un joven abogado inteligente, trabajador y estudioso, lo dieron de baja, nada más porque el secretario quiere irse apuntando récords de ya corrimos a tantos ¿no?", indicó.

El dirigente del SUTSEM expuso que en esos casos no se han respetado los derechos humanos, tampoco los labores adquiridos, sin garantía de audiencia, es decir que dejan a los señalados en estado de indefensión.

Falsedades

Comentó que hubo un caso curioso en donde al maestro se le cayó el teléfono cuando iba pasando una señora y ella dijo: ya vi que en su teléfono trae la foto de mi hija y se fue corriendo a denunciarlo, pero no era cierto, fue algo totalmente falso. Él lo entregó para revisar y ya vieron que no tenía nada.

Mencionó que tal como están los protocolos se presta a que cualquier persona sea señalada por otra nada más porque no le caiga bien y hay quienes los chantajean que si no aprueba a los alumnos los van a acusar de acoso sexual o alguna situación, pero no se piensa que se afecta a gente honorable cono 15 o 20 años de servicio.