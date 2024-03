Director del Tecnológico de Jesús Carranza, acusado por violencia de Género en Xalapa

En pleno mes donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se registra un nuevo caso de violencia de género en el estado.

Fue a través de redes sociales donde se dio la petición de ayuda de una mujer desesperada, quien pide ayuda a los medios de comunicación difundir la pesadilla que vive y así poder salvaguardar su vida y la de sus hijos, ya que su esposo, y quién actualmente es director del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza, acudió ayer hasta su lugar del trabajo, una aseguradora en Xalapa para insultarla y romper cristales y puertas. Dicha acción fue captada en video y difundida, dónde se puede ver al agresor.

La situación no termina ahí, si no que Ramsés N ya ha iniciado una serie de amenazas de "quemarla viva" o "quemar su casa" si ella no regresa con él.

Es importante mencionar que Ramsés N es allegado a políticos del actual gobierno estatal por lo que afirma no tendrá ninguna consecuencia su actuar.

Cabe destacar que Veracruz ocupa los primeros lugares a nivel nacional en violencia de género y feminicidios, por lo que es necesario hacer un llamado a las autoridades especializadas del Estado, así como al gobernado Cuitláhuac García Jiménez para evitar que servidores públicos sigan cometiendo este tipo de actos en contra de mujeres veracruzanas.

Trasciende que la Fiscalia especializada en delitos contra la Familia, mujeres niñas, niños y trata de personas está tomando conocimiento del hecho para evitar que la vida de la víctima corra peligro.