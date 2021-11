El docente acusó a Guillermina María Morgado Valiente de haberle robado la llave del portón de la institución, la cual ha utilizado "de manera indebida", pues ha llevado a cabo juntas sin el conocimiento de la dirección y de la Secretaría de Educación de Veracruz.

Recordó que hace algunos días contactó al director de Programas Federales, Rogelio Arturo Rodríguez García, para solicitarle que el Gobierno Federal efectuara una revisión del uso de 200 mil pesos que recibió el plantel por concepto del programa La Escuela es Nuestra.

"Le comenté que la escuela había recibido 200 mil pesos y que interviniera para que hiciera una observación porque yo veo muy poca obra para tanto dinero y me dijo que estaba en esa disposición; ayer envío al coordinador Darío. Yo estaba dando clases cuando de repente se acerca a la presidenta de La Escuela es Nuestra, Guillermina María Morgado Valiente, y dice ´oye queremos que estés allá con nosotros´, yo escuché a Darío dando su discurso, iba bien, y al último salió diciendo que yo había comunicado al delegado que había un desvío de recursos, un desfalco".

Puntualizó que los docentes no tienen injerencia en el manejo de los recursos, por lo que él sólo solicitó se esclarezca su uso, ya que una techumbre con lámina, la pintura de la escuela y una pequeña aula inconclusa, sin ventanas ni puertas, "no puede alcanzar los 200 mil pesos".

"Dijeron que iban a techar porque era prioridad. Dijeron ´vamos a hacer una biblioteca´, ocuparon una pared de la escuela, ocuparon la barda perimetral, cerraron con block, pusieron loseta y nada más, no han puesto las ventanas, las puertas ni la techumbre, y ese localito y la pintura no pueden ser 200 mil pesos".

Relató que una vez que se retiró el coordinador, Guillermina María Morgado Valiente, acompañada de su comité, lo amenazó al decirle que se anduviera con cuidado por donde caminara.

"Una vez que se fue el coordinador me fueron a sacar de mi salón y me dijo bien enfurecida la presidenta ´por qué nos demanda, eso no se hace. Cuídese mucho maestro, cuídese por dónde anda, cuídese´, pero bien enojada ella y su comité, y le pregunté ´es una amenaza señora´, y me dijo ´tómala así´".

El docente y director de la escuela dijo temer por su integridad física y la de su familia.

"Conozco a su familia agresiva, temo por mi integridad física y por la de mis otros compañeros maestros".

Finalmente, pidió a las autoridades del Gobierno de Veracruz poner atención en el plantel escolar antes de que ocurra "una desgracia en contra de los docentes".