Diputada se compromete a intervenir ante conflicto en Campo Cidosa

Con el fin de pedir su intervención en el caso del Campo Cidosa, un grupo de ciudadanos recurrió a la diputada federal del distrito 15, Corina Villegas Guarneros, quien les comentó que por lo que conoce, el tema va muy avanzado y al parecer solo falta información.

"Dado que estoy en la comisión del deporte, me hicieron llegar un escrito en donde me piden que intervenga para que no se siga en las instalaciones, en donde está el campo Famosa, muy conocido por todas las personas en la región, las obras para la Universidad del Bienestar", señaló.

Tras platicar con las personas, comentó, le queda claro que no se oponen a que se instale la Universidad del Bienestar en ese municipio, al contrario, lo ven con buenos ojos, pero están en contra de que sea en el predio del campo deportivo.

Sin embargo, indicó, se conoce que el tema está muy avanzado y se está por iniciar la construcción, aunque buscará un acercamiento con la doctora Raquel Sosa, titular de las universidades del Bienestar, para preguntarle qué área es en la que se va a construir y ver si se quedan libres los campos deportivos para que se sigan usando inclusive por los mismos jóvenes de la institución.

Comentó que hablará en estos días con la doctora Sosa y así dar una respuesta a los ciudadanos que se acercaron este jueves con esa petición.

Consideró que en el tema no se ha dado información suficiente como para que la gente conozca bien el proyecto y vea cómo quedará.