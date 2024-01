Diócesis de Orizaba pide desarrollo, seguridad y paz en Orizaba

Tras la visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador al municipio de Río Blanco, es necesario que se genere respuestas a las demandas del pueblo en temas de desarrollo, seguridad y paz, para con ello recuperar el tejido social en la región, confirmó el Vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enriquez Báez.

Debido a que durante su visita a la ex fábrica textil de Río Blanco Plácido Mata, se llevaron a cabo una serie de peticiones que tiene que ver con la infraestructura carretera que permite la comercialización de los productos y un mejor desarrollo de las comunidades, además de la desigualdad que existe entre el salario mínimo y los precios de la canasta básica en donde queda claro que todo debe estar complementado.

"No bastan los subsidios o las ayudas económicas que se dan a los adultos mayores a los estudiantes si no se tienen las condiciones necesarias de desarrollo y de paz; de desarrollo teniendo carreteras dignas que son parte de la infraestructura que desarrollan una comunidad, de nada sirve que se estén dando subsidios y la gente no puede transitar si las carreteras están destrozadas, llenas de baches con peligros de asaltos como están viviendo tanto particulares como industrias, transportistas, de nada sirve incrementar el salario mínimo si la canasta básica tiene un aumento desproporcionado en relación con el del salario mínimo y a las personas no alcanzan ya para sus gastos necesarios", dijo.

Agregó que de nada sirve los subsidios y las ayudas si no se están creando las instituciones de salud adecuadas que atiendan especialmente de tratamientos difíciles con medicamentos que se requieren para tratar enfermedades degenerativas o que necesitan ser de surtidas y muchas veces no encuentran los derechohabientes.

En tanto hace referencia al tema de los desaparecidos, Enriquez Báez también dijo que, es necesario darles respuestas mediante investigaciones profundas que les permita dar con el paradero de cada uno de ellos.

"Algunos familiares están buscando desesperadamente a quienes han sido arrebatados y entonces bueno pues también ojalá que las ciudades pudieran dar una respuesta adecuada y no solamente de especulación o hipótesis sino que verdaderamente pues se haga una investigación diligente que permita a los familiares tener una certeza que ellos están realizando".

Por último, el vocero diocesano subrayó que se debe fomentar la inversión en nuestro estado el cual es muy largo muy grande y aunque haya inversión en una parte del Estado aquí en esta zona de las altas montañas es necesario que se promueva ya que cuenta con una geografía privilegiada para crear fuentes de empleo pero que no sean por temporalidad sino que sean sólidos y con salarios dignos.

"Sabemos que municipios como el de Río Blanco, el de Mendoza, Nogales pues requerirían mayores inversiones donde se beneficia la población creando fuentes de trabajo que no sean temporales o por periodos vacacionales de trabajo con salarios remunerados bien equilibrados y que permitan el desarrollo de nuestras comunidades todo eso ayuda a la recuperación del tejido social y al fortalecimiento de la paz".