Diócesis de Orizaba: "Es necesario que las precampañas se conduzcan con civilidad, respeto, reciprocidad"

Con el arranque de las precampañas es necesario que estás se conduzcan con civilidad, respeto, reciprocidad y exista un diálogo de altura, afirmó el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enriquez Báez, tal como lo han solicitado en otros momentos los Obispos de todo el país.

"Como lo han mencionado los Obispos en otros momentos de estos mismos tiempos, esperaríamos campañas con civilidad, con respeto, reciprocidad, que manejen un diálogo de altura y no solamente de descalificación, que hagan propuestas que sean sensatas, que sean susceptibles de realizarse y no promesas que no se van a cumplir solamente para posiblemente conquistar el voto de quienes ingenuamente podrían creer en promesas irrealizables".

El Vocero Diocesano subrayó que en cuanto al manejo de la propaganda también es necesario que se mantenga la política de austeridad en todos los partidos, en el que se abstengan de realizar campañas con dispendio que en un momento podría ser utilizada de otro modo para el beneficio de las comunidades.

"Esperaríamos que los candidatos verdaderamente representen a las comunidades de las cuales van a elegir el voto, que conozcan las comunidades para que así puedan responder de modo concreto a sus necesidades en todos los ámbitos que demandan la población".

En otros temas y con respecto a la desaparición de personas en las que las autoridades prácticamente están buscando realizar un borrón y cuenta nueva del número de desapariciones que hay en el país, Enriquez Báez subrayó que es necesario que haya un trato humano a las familias que hoy buscan respuestas ante las ausencia de sus seres queridos y se evite la criminalización por parte de las autoridades, que sean empáticos ya que esto agranda la pena de las familias y tomando en consideración que las causas que originan su desaparición pueden ser multivariables.

"Esperaríamos que hubiera un trato humano que no se criminalice a las personas, que se trate a las a los familiares y amigos que nos buscan con un trato digno también respetuoso empático para no agrandar su pena afectando nuestra realidad y cuyas causas pueden ser multivariables no es solamente una sola la razón como a veces se expresa de modo fácil".

Enríquez Báez enfatizó que como pastores de la iglesia católica les ha tocado acompañar a las familias que sufren está pena y las actitudes que existen para con ellos solo agrandan su pena, de ahí que lo más importante es seguir manteniendo un sentido solidario como Iglesia para estas personas que acuden en oración, en las misas pidiendo encontrar o saber la suerte de quienes están buscando.