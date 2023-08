DIF Orizaba dará servicio de ultrasonido gratuito; ve requisitos

En lo que resta de este año 2023, el servicio médico de ultrasonido es completamente gratuito para la ciudadanía de Orizaba y la región de las Altas Montañas, informó el titular del Sistema DIF Municipal en Orizaba, Hugo Chahín Kuri.

El funcionario dejó en claro que el único requisito que requieren es una orden médica de un doctor para que puedan ser acreedores a una interpretación diferente.

"El nuevo ultrasonido ya está funcionando en nuestra clínica ya lo echamos a andar, es totalmente gratis por lo que resta de este año.

"Invitar a toda la ciudadanía a que si tienen algún padecimiento que requieran un ultrasonido vayan con su orden del doctor, porque nosotros no podemos hacer nada si no tenemos esa orden, a que acudan y puedan tener una interpretación diferente con nuestro ultrasonido".

Puntualizó que los interesados podrán sacar su cita llamando a las oficinas del DIF o bien acudiendo a las mismas con su orden de ultrasonido solicitada por un médico especialista.

"Las citas de agosto ya están agotadas, ya estamos dando citas a partir de mediados de septiembre; también hay cancelaciones y las personas ahí en nuestra línea telefónica podemos agendar".

¿Quiénes pueden solicitar un ultrasonido gratuito en DIF Orizaba?

Cuestionado sobre la capacidad que tiene la clínica del DIF de Orizaba con este servicio, Chahín Kuri enfatizó que los estudios se realizan cada media hora.

"Estamos atendiendo prácticamente cada media hora, es de ocho de la mañana a tres de la tarde; ha habido personas que salen antes y si ya está la siguiente le vamos haciendo pero nosotros estamos atendiendo dos por hora".

Subrayó que este servicio no únicamente es exclusivo para mujeres, sino también para hombres, ya que con este se detectan hasta piedras en los riñones y demás enfermedades.

"También checamos el bazo, el hígado, los riñones, aparatos de reproducción tanto masculinos como femeninos; es muy amplio y hay una muy buena resolución, entonces para todas esas personas que no tengan acceso y tengan algún padecimiento acudan con nosotros".

Reiteró que, si una persona llega sin una orden médica, la clínica del DIF no la podrá atender; "el hecho de que te duela el riñón no necesariamente es una piedra, no puede ser una infección pero si ya el doctor descartó la infección y él cree que es una piedra y manda una orden, nosotros podemos enfocarnos".

Por último, señaló que este estudio tiene un costo aproximado de 700 pesos en hospitales y clínicas particulares, por lo que se invita a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad de apoyo a su economía familiar.

"Es una buena oportunidad; recordemos que es totalmente gratis por todo lo que resta de este año. Agradecer al Club Rotario del Valle de Orizaba por esta donación al DIF municipal que no ayuda solamente a la ciudadanía de Orizaba sino a toda la región".