El alcalde electo Juan Manuel Diez Francos anunció que su administración no firmará el convenio con la Sefiplan para que el gobierno del estado cobre el impuesto predial .

"Creo que (esa propuesta) es para municipios que no tienen infraestructura y es un convenio de buena voluntad que está impulsando bien el secretario Lima para municipios pequeños que no tienen infraestructura, pero para municipios grandes no creo que alguno vaya a firmarlo", apuntó.

Diez Francos comentó que el próximo lunes se reunirá con personal del ayuntamiento para informarles quienes continuarán y las modificaciones que habrá.

Comentó que algunos habrán de repetir en el cargo por su capacidad y servicio, ya que la honradez está fuera de discusión.

"El único viejito que va andar por ahí por el ayuntamiento voy a ser yo. Queremos también renovar algunas cosas, algunas personas queremos decirles ya que se vayan a descansar. Hay por ahí uno en ingresos que tiene toda la experiencia del mundo, pero ya nos dio todo lo que tenía que dar y sobretodo ya es justo que descanse", añadió.

El alcalde electo llamó a los próximos regidores a que trabajen en cuanto asuman el cargo pues ahora primero está Orizaba.

Mencionó que la contienda electoral ya quedó atrás ahora se deben poner las pilas, porque su función como cabildo es aconsejar y aprobar los proyectos.

Comentó que conoce a los cinco regidores electos y sabe que todos quieren a Orizaba y puedan aportar a la ciudad y ojalá que ésta sea lo primero para ellos antes que sus partidos.