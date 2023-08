Develan en Veracruz la estatua más alta de Emiliano Zapata

En la comunidad de Rinconada, Veracruz, fue develada una imponente escultura de bronce en honor al icónico revolucionario Emiliano Zapata.

La monumental obra, creada por el artista Bernardo Luis Artasánchez, fue inaugurada este martes en una ceremonia especial, marcando el aniversario del natalicio de Zapata y destacando su legado en la historia de México.

La estatua, que alcanza una impresionante altura de siete metros y medio, se yergue con firmeza sobre un pedestal de seis metros con 40 centímetros, sumando en total una imponente altura de 13 metros con 70 centímetros.

De esta manera, se convierte en la efigie más alta del líder revolucionario en el país.

El proyecto fue auspiciado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Veracruzano de la Cultura, y su emplazamiento en la comunidad de Rinconada, en el municipio de Emiliano Zapata, lleva un profundo significado histórico.

La figura de Zapata, quien abanderó la causa de Tierra y Libertad, es especialmente relevante en Veracruz, un estado con una fuerte tradición agrícola.

El artista detrás de esta impresionante obra subrayó la importancia de dignificar el legado de Emiliano Zapata en un monumento de esta magnitud.

Más allá de las disputas personales y grupales, enfatizó la necesidad de enfocarse en la generación de individuos y entidades competentes, al igual que lo hizo el propio Zapata en su tiempo.

"No me refiero a contiendas personales y de grupos las cuales finalmente resultan estériles. Me refiero a la generación de seres e instituciones competentes como en su momento lo fue el General Emiliano Zapata a quien hoy honramos en el día de su natalicio", expresó el artista, destacando la relevancia de la educación como pilar fundamental para el avance del país.

La inauguración de esta estatua no solo rinde tributo a un ícono de la Revolución Mexicana, sino que también simboliza el compromiso de honrar la historia y el legado de México.