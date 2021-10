Detrás de la represión que en los últimos años se ha dado contra luchadores sociales y periodistas están los tres niveles de gobierno y el Ejército, pero a pesar de ello no se ha acallado a las voces que defienden los derechos humanos , la tierra y otras causas, indicó José Guadalupe Apale , representante de Asuntos Indígenas del Frente Popular Revolucionario ( FPR ).

Indicó que hay casos más cercanos, como el de su compañero Gabriel Gómez Cañas, quien desapareció después de participar en un plantón que realizaban integrantes de esta agrupación en contra de las autoridades municipales, e incluso uno reciente del comunicador Jacinto Romero Flores, asesinado en Ixtaczoquitlán.

Señaló que son casos de los que no se quiere que queden en la impunidad, pero también que no haya más.

"Son casos que ya no queremos que se repitan, que no haya un luchador social más desaparecido o asesinado y ningún periodista asesinado en el estado de Veracruz y a nivel nacional", indicó.

El señor Apale apuntó que al tratarse de personas que llevan a cabo una lucha por causas que afectan a la comunidad, todo hace pensar que la autoridad es la que está detrás de eso, ya sea como autor intelectual o material, aunque rara vez se puede comprobar o aunque se haga no se procede con castigo para los responsables, por eso cuando ocurre algo ya no se sabe si confiar o no en las autoridades.

Consideró que es necesario que este gobierno que se ostenta como del cambio ponga orden en ese tema y no se deje solos a los ciudadanos, principalmente a quienes alzan la voz en contra de atropellos.