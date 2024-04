Detienen en Poza Rica a sujeto por acoso a joven en autobús; es de Tuxpan

Un hombre originario de Tuxpan fue detenido en Poza Rica ante el reporte de una joven acosada por el sujeto a quien señalan de haberse masturbado mientras se trasladaban en un autobús de pasajeros.

La comunidad feminista de Poza Rica ha compartido el testimonio de la joven que señala que viajaba de Tuxpan para Poza Rica en un autobús de pasajeros de la línea ADO.

"Me percaté que el hombre estaba haciendo movimientos con sus manos, no le quise prestar atención porque pensé que estaba viendo mal ya que todo estaba oscuro, le avisé a mi novio lo que había visto y me dijo que pidiera ayuda cuando volteó nuevamente fue más notorio que el hombre se estaba masturbando ya que empezó a apestar esa parte del autobús", menciona en la publicación que realizó en redes sociales como un llamado de alerta a usuarias.

Esta situación atemorizó a la joven que solicitó apoyo a otros pasajeros y vía celular a su novio y a sus padres que se encontraban en Poza Rica.

"Cuando pude le conté a mi mamá lo que pasó, lo cual se movió con mi papá y fueron al ADO del centro donde le comentaron a las señoritas de taquilla lo que pasaba, ellas se comunicaron con el conductor para que no hiciera paradas de cortesía, mi papá se comunicó con un patrulla y en cuanto llegamos al ADO subio la policía y lo arrestaron" indica.

El presunto agresor señalan vive en Lomas de Fovissste en el municipio de Tuxpan y es trabajador de la termoeléctrica.

"Hago esta publicación para que las chicas de Tuxpan tengan cuidado y que no tengan miedo, lamentablemente no supe reaccionar, no grabe y no tome fotos para tener pruebas de lo que él había hecho. También los policías encontraron en su mochila pruebas de la cochinada que hizo y también confesó", manifestó la agraviada.