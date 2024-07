Desvió más de 100 MDP, pero Fernando Yunes se dice perseguido político

El ex alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez se dijo perseguido político, a través de un comunicado difundido por personal del ayuntamiento porteño.

Dentro de su comunicado, mencionó que quien ejecuta la persecución es un corrupto inútil que le ha hecho un enorme daño a Veracruz, llevando de la mano a una Fiscal que quiere quedar bien para que la ratifiquen.

Señaló que los órganos de procuración y administración de justicia locales son una basura, persiguen a quien les ordenan, con o sin razón, con o sin elementos.

"Me defenderé para probar mi inocencia ante jueces imparciales y dejaré en ridículo a quienes hoy me persiguen. No voy a permitir que al manchar mi nombre lastimen a mi familia y a mis cercanos. Soy y he sido siempre un hombre de bien", añadió.