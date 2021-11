Este lunes se dio la aplicación de vacunas a jóvenes y adolescentes, a personas rezagadas, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Desde temprana hora, las calles Prolongación Comonfort y Carranza se vieron atiborradas de jóvenes, adultos mayores y de mujeres embarazadas para recibir, en algunos casos, su segunda dosis y jóvenes su dosis pertinente.

A las instalaciones del CBTIS 67 acudieron grupos de 18 años que no han recibido ninguna dosis, así como el grupo de 15 a 17 años a su primera dosis, la vacuna Cansino.

Este martes, se estarán atendiendo a quienes requieran la segunda dosis, rezagos de Sinovac, Pfizery AstraZeneca, para que tengan su esquema de vacunación completa.

El lunes, la que más se solicitó fue la vacuna de AstraZeneca, quizás por ser la que faltó a los grupos de aplicar su segunda dosis, algunos por el estado de salud en que se encontraban, otros más por la falta de tiempo, así como de compromisos de trabajo.

En el segundo y último día podrán aprovechar para completar su esquema de vacunación. Abel de los Santos y Mujica sugirió a los menores de edad y adolescentes no confiar y bajar la guardia, recordando que está latente la amenaza de la variante y que es necesario que no se olviden delos protocolos sanitarios.

"La sugerencia de este días va dirigida a los jóvenes: no porque se les fue aplicada la vacuna, ya con esto podrán reunirse, programar reuniones sociales, o fiestas. No es tiempo. Estamos aún en pandemia y más que se está ya registrando casos de la mutación del virus del Covid. Es necesario que todos nos cuidemos. En este momento, todos debemos de ser responsables: desde el menor, adolescente, padre y madre de familia, para que no se tengan más casos por la nueva variante, que aunque aún no se ha registrado en México, no está por demás que se continúe con los protocolos sanitarios necesarios".